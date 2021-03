A vacina da Johnson & Johnson é a primeira de dose única a ser autorizada no país e foi aprovada para o uso em pessoas maiores de 18 anos.

Ottawa encomendou até 38 milhões de doses, que podem ser armazenadas a temperaturas de 2 a 3 graus Celsius, o que facilita a distribuição em comparação com outras vacinas.

"Nós concluímos que fortes evidências mostraram que os benefícios dessa vacina superam os potenciais riscos", disse a médica-chefe do setor da Saúde do Canadá, Supriya Sharma, em conferência de imprensa, acrescentando que essa avaliação vai continuar à medida que a vacina for administrada.

Todas as vacinas aprovadas para o uso no Canadá até agora "são eficazes contra casos graves e hospitalização", destacou.

No total, Ottawa encomendou ou reservou mais de 400 milhões de doses de vacina de sete laboratórios para uma população de 38 milhões de pessoas.

Autoridades da saúde devem anunciar nas próximas semanas uma decisão da vacina candidata da Novovax, a única outra vacina a ter apresentado um pedido de autorização até ao momento.

Até esta sexta-feira, o Canadá registru mais de 878.000 casos de coronavírus e cerca de 22.000 mortes.

Portugal registou hoje 28 mortes relacionadas com a COVID-19 e 949 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim da DGS revela também que estão internados 1.583 doentes (menos 125 do que na quinta-feira), o valor mais baixo desde 25 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.574 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 383 doentes (menos 16 em relação a quinta-feira), o valor mais baixo desde 12 de novembro, dia em que estavam também 383 pessoas nestas unidades.

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.570.291 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais. Mais de 115.568.760 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

