A notícia está a ser avançada pela TSF. A decisão foi tomada esta quinta-feira, no final de uma reunião da organização, e horas depois de o Turismo de Portugal e as entidades responsáveis pela promoção do turismo nas regiões terem anunciado que não teriam presença física no certame.

Segundo a TSF, a decisão do adiamento será publicamente anunciada até ao fim da tarde. A BTL, que deveria decorrer na próxima semana, de dia 11 a 15, deverá agora passar para maio. A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, tinha admitido que estavam a ser feitas diligências no sentido de adiar a feira. "Estamos todos juntos a tentar que o evento seja adiado, para que possamos continuar a trabalhar no mesmo registo de normalidade, que tem sido o privilegiado até aqui".