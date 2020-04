Com o aparecimento de infeções pelo novo coronavírus, vários produtos escassearam no mercado cabo-verdiano. E, estando a pesquisar sobre a doença, a bióloga Diara Kady Rocha procurou uma solução para uso pessoal, mas apercebeu-se que tal não havia na ilha de São Vicente.

Daí, a necessidade aguçou o engenhou e fez um desinfetante para uso pessoal, mas rapidamente começou a produzir para oferecer a amigos, e já chegou a algumas instituições nessa ilha, como a Casa da Sopa da Igreja do Nazareno.

“Estou a fazer isso não em troca de dinheiro. Esta é uma iniciativa voluntária para quem não pode comprar”, explicou a investigadora, indicando, inclusive, que já contactou a Câmara Municipal de São Vicente, no caso de precisar para as suas instituições sociais.

Começou há pouco mais de uma semana a produzir 250 mililitros (ml), mas dada a procura, só na segunda-feira produziu mais de cinco litros do desinfetante, que segue os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), disse à Lusa.

Para produzir o desinfetante para as mãos, a bióloga usa álcool, água oxigenada, glicerol e água, colocando depois o produto em frascos que são selados com ‘parafilm’, uma película flexível usada principalmente em laboratórios, e a tampa do recipiente.

Diara Rocha já endereçou uma carta à entidade reguladora da saúde de Cabo Verde, a sugerir que as instituições que fazem produção a nível comercial incluam esta receita, como uma “mais-valia”.