Ana Guiomar está na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e partilhou alguns momentos com os seguidores na sua conta de Instagram.

"Diário de uma cachupa", lê-se numa das publicações onde se vê a atriz a provar a iguaria cabo verdiana.

"A vida na ilha continua bem. Sempre à mesa", lê-se noutra publicação onde Ana Guiomar mostra o impressionante tamanho de um percebes.

De acordo com as suas stories, a atriz parece estar a viajar com a amiga Eva de Jesus Gonçalves.

De relembrar que Ana Guiomar e Diogo Valsassina se separaram depois de um namoro de 18 anos.

Leia Também: Após separação de Ana Guiomar, Diogo Valsassina 'reaparece'