Diogo Valsassina comemora, esta sexta-feira, 7 de fevereiro, 38 anos de idade.

O ator estará no Brasil, juntamente com a ex-namorada Ana Guiomar, rumor que pode ser provado através de imagens que partilharam, alegadamente, no mesmo local, num hotel em Fernando de Noronha.

E agora há mais uma prova que podemos juntar às especulações. A atriz partilhou na sua página de Instagram uma foto do ator com os cães dos dois, escrevendo na legenda da publicação: "Parabéns, pai. Vamos brincar de lutinha?" É de referir que esta partilha foi feita em colaboração com a página de Diogo.



© Instagram - Ana Guiomar

