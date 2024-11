Cerca de um mês após o anúncio do fim da relação com Ana Guiomar, Diogo Valsassina "deu sinais de vida, tanto nas redes sociais como na vida pública", informou Adriano Silva Martins no programa 'V+ Fama' desta segunda-feira, 4 de novembro.

De acordo com o apresentado, Diogo Valsassina "reapareceu após o fim da relação com Ana Guiomar e foi dar um concerto com a sua banda Blink+351, no RCA Club de Alvalade, em Lisboa".

Por sua vez, António Leal e Silva destacou: "Acho que ele faz bem dar à costa, porque ele pode ter acabado o relacionamento, mas não acabou com a vida dele e acho que faz lindamente".

"Obrigado RCA Club por nos receberem sempre tão bem. Três concertos dados. No quinto damos frangos a toda a gente", escreveu o ator.

No mesmo programa, Guilherme Castelo Branco reconheceu que Valsassina "não é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, mas deve ter um orgulho extremo nesta banda que faz de homenagem aos Blink-182", daí ter feito esta publicação.

Veja o vídeo aqui.

Leia Também: "Faria 16 anos hoje". Diogo Valsassina recorda amigo de quatro patas