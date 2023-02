Em comunicado, a ASAE adianta que foram ainda instaurados três processos de natureza contraordenacional aos proprietários dos estabelecimentos ao abrigo de uma operação de fiscalização direcionada ao combate dos ilícitos contra a saúde pública e da exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar.

Da operação, que decorreu em várias localidades do barlavento (oeste) algarvio, resultou também a detenção de cinco pessoas e apreensão de uma arma ilegal que se encontrava no interior do estabelecimento de diversão noturna, lê-se na nota.

Na sequência da ação, a ASAE apreendeu cinco carcaças de origem animal (produtos cárneos), diversos produtos alimentares, nove garrafas de bebidas espirituosas, 10 máquinas de jogo, numerário e um instrumento de medição automático, tudo num valor estimado de 168.000 euros.

Após serem submetidos a perícia por médico veterinário, os géneros alimentícios foram classificados de “anormais avariados” com falta de requisitos e encaminhados para destruição, adiantou.

“Como balanço da ação foram instaurados cinco processos-crime, destacando como principais infrações a comercialização de géneros alimentícios anormais falsificados, a exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados e abate clandestino”, concluiu.

A ação contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana.