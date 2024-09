Um tribunal do estado Pernambuco, no Brasil, emitiu esta segunda-feira um mandado de detenção contra o cantor brasileiro Gusttavo Lima. Em causa está a Operação Integration, que investiga um esquema de branqueamento de capitais.

Segundo avança o jornal Folha de S. Paulo, a juíza responsável pelo caso "acatou o pedido da Polícia Civil de Pernambuco e rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco", que, na sexta-feira passada, "tinha pedido a substituição de prisões preventivas por outras medidas cautelares".

"É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça", considerou a juíza Andrea Calado da Cruz, citada pela Folha de S. Paulo.

A juíza revelou ainda que, no regresso de uma viagem à Grécia, uma aeronave que transportou dois outros visados na Operação Integration "pode ter deixado dois investigados no exterior".

"Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, em Espanha", apontou a juíza.

A Operação Integration já levou à detenção da advogada e influencer Deolane Bezerra por suspeitas de movimentar cerca de três mil milhões de reais (cerca de 487 milhões de euros) num "esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar".

Durante a operação, a 4 de setembro, foi apreendido um avião que pertencia a uma empresa de Gusttavo Lima, a Balada Eventos e Produções.

Na altura, o cantor recorreu às redes sociais para defender que "não tem nada a ver" com a apreensão da aeronave, que foi "vendida no ano passado".

"O bebé não pode pegar uma semana de descanso! Estão a dizer aí que o meu avião foi preso, gente… Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida, e isso não se negocia", escreveu.

