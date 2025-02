"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da sua Unidade Operacional de Faro – Unidade Regional do Sul, procedeu na passada sexta-feira, a uma ação de fiscalização num lar de idosos para verificação das condições de abastecimento de água para consumo humano, face à interrupção no fornecimento de água proveniente da rede pública, situado no concelho de Faro", informa a ASAE em comunicado.

"Durante a operação, foi verificada a existência de vários depósitos contendo água de origem desconhecida, não sendo possível apurar por completo as caraterísticas microbiológicas e físico-químicas da mesma", acrescenta a nota.

"Face à ausência de qualquer garantia relativamente à potabilidade da água utilizada, à falta de boletim analítico e à inexistência de um sistema de desinfeção e, não estando a ser assegurada a não contaminação dos géneros alimentícios, das superfícies, dos equipamentos de trabalho e das mãos dos manipuladores, foi determinada a suspensão imediata da confeção de refeições no local, como medida cautelar de proteção da saúde pública dos utentes", lê-se no comunicado.

"Esta suspensão manter-se-á até à reposição da legalidade, através de comprovativos da potabilidade da água, de comprovativo de ligação à rede pública de abastecimento ou instalação de equipamento de desinfeção, tendo sido assegurada a entrega de refeições aos utentes por uma empresa de catering devidamente licenciada para o efeito", diz.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos e na defesa do consumidor e dos cidadãos em geral", conclui.