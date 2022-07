"Trinta e uma pessoas morreram depois de consumir álcool adulterado em Botad. Cinquenta outras foram hospitalizadas no distrito vizinho de Bhavnagar", disse à AFP o inspetor-geral Ashok Yadav.

Em Ahmedabad, onze mortes foram registadas, de acordo com um alto funcionário da polícia, V. Chandrasekar.

No estado de Gujarat, de onde vem o primeiro-ministro Narendra Modi, o consumo e a venda de álcool são proibidos por lei.

De acordo com Yadav, moradores de meia dúzia de vilarejos beberam álcool fornecido por um traficante local no último domingo.

"A investigação revela que as vítimas consumiram metanol industrial, o que causou as mortes", disse o ministro do Interior Harsh Sanghavi em comunicado. Sanghavi informou que 97 pessoas estavam a ser tratadas no hospital. Dois deles estão em estado crítico.

A polícia já prendeu várias pessoas no estado de Gujarat pela venda de álcool ilegal. Centenas de pessoas morrem todo os anos na Índia envenenadas por álcool fabricado em destilarias clandestinas.

Dos 5 mil milhões de litros de licor consumidos a cada ano no país, cerca de 40% são produzidos ilegalmente, segundo International Spirits and Wine Association of India.

O álcool é frequentemente alterado com metanol para aumentar a sua intensidade. Se ingerido, o metanol pode causar cegueira, danos no fígado e até a morte.