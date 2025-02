Ed Sheeran estava pronto para dar um espetáculo nas ruas da Índia, quando foi foi impedido pela polícia. Esta informou o cantor de que não tinha permissão para atuar.

Sheeran foi visto a cantar o seu single de sucesso, 'Shape of You', e a tocar um violão numa rua da cidade de Bengaluru, no sul da índia, antes do seu concerto que decorreu na noite de domingo, 9 de fevereiro.

Num vídeo que percorreu as redes sociais, pode ver-se um polícia a aproximar-se do artista, enquanto ele cantava para a multidão. Assim que Sheeran viu o agente, desligou o microfone e os fãs contestaram. Porém, o cantor teve mesmo de acabar com o espetáculo e abandonar o lugar.

A polícia disse que os organizadores do evento tiveram a permissão negada para a apresentação de rua, que ocorreu na Church Street, uma das áreas mais movimentadas da Índia.

Sheeran, que começou sua carreira como artista de rua no Reino Unido e é conhecido por se apresentar em lugares inesperados, insistiu, mais tarde, na sua conta do Instagram, de que tinha permissão para se apresentar.

"Tínhamos permissão para tocar na rua. Por isso, tocar naquele exato lugar foi planeado com antecedência. Não fomos nós que aparecemos aleatoriamente. Mas tudo bem", escreveu Ed Sheeran que está na Índia, no âmbito da sua digressão, 'The Mathematics'.

© Instagram

