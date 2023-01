Leite parcialmente hidrolisado (HA) - estes leites são submetidos a um processo de hidrólise que causa uma alteração nas proteínas. No entanto, esta alteração não é suficiente para evitar que as mesmas sejam reconhecidas pelo sistema imunológico do bebé e criança com APLV. Estes leites são também muitas vezes recomendados para prevenção das doenças alérgicas em bebés com historial de alergia na família. No entanto, não está comprovado que dar este leite ao bebé previna o aparecimento de alergia alimentar ou respiratória, pelo que não existe nenhum benefício nenhum do ponto de vista alergológico em oferecer leite HA ao bebé.