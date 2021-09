Qualquer alimento pode causar alergia alimentar. Os alimentos que com maior frequência causam alergia em crianças são:

Leite de vaca

Trigo

Peixe

Ovo

Soja

Amendoim e frutos secos

As reações alérgicas a alimentos podem ocorrer por ingestão, contacto com a pele ou inalação (por exemplo os vapores de cozedura do alimento).

O tratamento da alergia alimentar inclui evitar completamente o contacto com o alimento ao qual existe alergia. A evicção do contacto com o alimento não é fácil e exige que vários cuidados nunca sejam esquecidos.

As reações alérgicas acidentais acontecem em diversas situações, incluindo em creches e escolas apesar das recomendações, avisos e cuidados a ter para evitar estas reações.

São vários os motivos para que os contactos acidentais ocorram:

- Troca de alimentos entre crianças. Deve existir inclusão social da criança com alergia alimentar, não a colocando em mesa nem horário distinto das restantes crianças. Não é raro que a criança toque ou coma o alimento do amigo, o que acaba por desencadear a reação alérgica

- Erro por parte dos responsáveis, que dão o lanche ou refeição contendo o alimento ao qual a criança é alérgica. Pode ser por troca com a refeição de outra criança ou por falha na verificação de que não existe o alimento “proibido”

- Contaminação cruzada. Ocorre quando dois alimentos diferentes entram em contacto e o alimento “seguro” passa a conter uma pequena quantidade do alimento alergénico - fica contaminado. O contacto pode ser direto entre os alimentos ou indireto, pelo contacto com superfícies e objetos que tenham contactado com o alimento em causa.

O que fazer para evitar o contacto acidental com o alimento em questão?

- Confirmar, nas refeições na escola, que o alimento ao qual a criança é alérgico não consta da refeição da mesma. É importante ter noção da importância da leitura dos rótulos e que o mesmo produto de marcas diferentes pode ter constituintes diferentes.

- Lavar as mãos e os utensílios entre as várias etapas de preparação e separação dos alimentos (limpar apenas com pano não é solução)

- Ter atenção à arrumação e distribuição dos alimentos durante a sua preparação e distribuição

- Ter atenção à higienização da bancada de preparação dos alimentos

A criança com alergia alimentar deve ter na creche/escola um plano escrito com a medicação a administrar caso contacte ou ingira acidentalmente o alimento a que é alérgica.

É muito importante a formação de todos os profissionais envolvidos nos cuidados à criança (cozinheiros, professores, auxiliares e educadores).

Deve existir um trabalho de consciencialização para a importância e potencial gravidade da alergia alimentar, para que todos os cuidados sejam tomados e a inclusão social das crianças alérgicas ocorra sem percalços.

Um artigo da médica Marta Chambel, especialista em Imunoalergologia nos hospitais CUF Descobertas e CUF Sintra.