A urticária ao frio, embora o nome não o sugira, é uma alergia que na maioria das vezes aparece no verão. O mais frequente é que a urticária surja com o banho no mar, piscina ou rio. Por isso, é no início do verão, quando se dão os primeiros mergulhos, que habitualmente ocorrem os primeiros episódios, embora os sintomas também possam ocorrer no contacto com ar frio, chuva, neve e com a ingestão de bebidas ou alimentos frios.

Esta doença é desconhecida por muitas pessoas, incluindo por quem sofre desta patologia. Não é raro que as pessoas com urticária ao frio desconheçam que têm um problema físico. Muitas vezes é-lhes dito por familiares e amigos que o que sentem é psicológico ou que é uma mania.

Quais os sinais?

A urticária ao frio é uma alergia em que aparecem babas e/ou manchas vermelhas na pele que dão comichão após exposição ao frio.

O aparecimento de urticária pode ocorrer durante ou após o contacto com o frio, uma vez que as alterações na pele podem surgir durante o período de aquecimento.

A gravidade da alergia ao frio é muito variável. Algumas pessoas têm apenas urticária e inchaço enquanto outras podem ter edema da glote, falta de ar, diminuição da tensão arterial e desmaio. Os casos mais graves pode ser fatais. A causa mais frequente das reações graves é a exposição de todo o corpo ao frio como por exemplo mergulhar e/ou nadar em águas frias. Quanto maior a área corporal exposta ao frio e quanto maior a duração da exposição, maior é o risco de reação grave.

O diagnóstico de urticária ao frio é confirmado com o teste de cubo de gelo. Este teste consiste na aplicação de um cubo de gelo no antebraço durante um tempo variável, que pode ir de 3 a 20 minutos. A formação de uma baba/mancha no local onde é aplicado o cubo de gelo confirma o diagnóstico de urticária ao frio.

Quem tem urticária ao frio deve ter os seguintes cuidados

Evitar variação brusca de temperatura. Não devem por isso entrar de repente na água do mar, piscina ou rio;

Não devem nadar sozinhos;

Se tiverem sintomas devem de imediato sair da água;

Evitar exposição à chuva e vento.

Como se trata?

Os principais medicamentos utilizados para o tratamento da urticária ao frio são os anti-histamínicos orais (comprimidos, gotas ou xarope), que podem ser tomados para prevenir as reações quando há exposição ao frio.

A prevenção da urticária com estes medicamentos não dispensa os cuidados gerais referidos, uma vez que o incumprimento dos mesmos pode causar uma reação grave e potencialmente fatal.

É de extrema importância a avaliação em consulta médica de alergologia para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento correto. A urticária ao frio pode interferir na qualidade de vida, pode ser grave e é potencialmente fatal.

Um artigo da médica Marta Chambel, especialista em Imunoalergologia nos hospitais CUF Descobertas e CUF Sintra.