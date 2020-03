As autoridades confirmaram ainda 12 mortes. O Estado federado da Renânia do Norte-Vestefália, o maior em número de habitantes, regista o valor mais alto de infetados, 2.105, um crescimento de 564 em relação ao dia anterior.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Em conferência de imprensa, Lothar Wieler, diretor do Instituto Robert Koch, elevou hoje de “moderado” a “alto” o risco do novo coronavírus para a população.

Além do controlo de fronteiras, o governo de Angela Merkel impôs um conjunto de medidas que já entraram em vigor, entre elas o encerramento de escolas, jardins de infância, parques infantis e grande parte do comércio.

Os restaurantes só podem estar abertos até às 18:00, mas supermercados, farmácias, postos dos correios e agências bancárias mantêm-se abertos.

Berlim também anunciou hoje que está em preparação um hospital para receber mil doentes com Covid-19. A capital alemã regista, segundo dados oficiais, 345 casos.

Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Há pelo menos 448 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa mensagem em vídeo, o Presidente da República anunciou no domingo uma reunião do Conselho de Estado na quarta-feira para "analisar a situação". Marcelo Rebelo de Sousa deverá decidir amanhã se decreta ou não Estado de Emergência, um estado de exceção que só pode ser declarado em casos de grave ameaça ou perturbação da ordem democrática ou de calamidade pública.

O Governo português declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença COVID-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 7.000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 175 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China. Vários países na Europa, como Itália, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Lituânia, França e Alemanha, encerram total ou parcialmente escolas, universidades, jardins de infância e outras instituições de ensino.

França decretou o isolamento obrigatório na segunda-feira e suspendeu a segunda volta das eleições municipais.