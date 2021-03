Os profissionais de saúde já salvaram muitas vidas durante a pandemia da COVID-19, mas perderam outras e isolaram-se das famílias para poderem combater o vírus. Qual o impacto destes fenómenos na sua saúde? Estarão no limite? Como cuidar de quem trata da saúde dos outros?

Estas são algumas das perguntas de partida que juntam os psicólogos Sónia Pinote Bernardes, Miguel Ricou e David Barreira, com moderação da jornalista Teresa Dimas, num debate em direto no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) às 21h45 do dia 26 de março.

Para assistir, basta aceder à página online no dia e hora do encontro.

