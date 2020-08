A FESAHT reivindica aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores, com efeitos a janeiro de 2020, sublinhando que "a esmagadora maioria deles recebe apenas o salário mínimo nacional”.

Reclama também a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, pagamento do subsídio de risco de 7%, remuneração do trabalho prestado ao sábado e domingo com um acréscimo de um euro por cada hora prestada, entre outros.

Noutro âmbito, a FESAH pede mudanças nas condições de laboração, que “continuam horríveis e violentas para estes trabalhadores” devido à falta de pessoal, às “condições obsoletas” dos equipamentos e instalações, bem como à “ausência de proteção devida dos trabalhadores e testes de despistagem da COVID-19”.

Os 3.500 trabalhadores do SUCH prestam serviços comuns aos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, designadamente nas áreas da Engenharia, Gestão de Ambiente Hospitalar, Gestão Alimentar e Gestão de Serviços de Transporte e de Parques de Estacionamento.