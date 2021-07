No comunicado diário, a entidade explica que, nas últimas 24 horas, se registou “um óbito de uma mulher de 81 anos, da freguesia de Fenais da Luz, concelho de Ponta Delgada”, na ilha de São Miguel, que “se encontrava internada no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) com diversas comorbilidades”.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, nas últimas 24 horas foram realizadas 3.155 análises nos laboratórios de referência da Região e uma em laboratório privado não convencionado.

Foram registadas 28 recuperações de doentes com covid-19 nos Açores.

Quanto aos casos positivos, em São Miguel, “dois viajantes não residentes obtiveram resultados positivos ao 6.º dia” e “os restantes casos correspondem a transmissão comunitária”.

Por concelhos, na Lagoa há hoje 13 novos casos, em Ponta Delgada 17 e na Ribeira Grande 13.

Na Terceira, “um viajante não residente” obteve “resultado positivo ao 6.º dia” e “dois residentes” obtiveram “resultados positivos ao 6.º dia”.

Na ilha Terceira há ainda um novo caso que se refere a um residente que “obteve resultado positivo após realização de teste do 6.º dia negativo e por apresentar sintomatologia”.

Os restantes casos correspondem a transmissão comunitária.

Assim, foram registados 14 novos casos no concelho de Angra do Heroísmo e 15 na Praia da Vitória.

Em São Jorge, há um novo caso “que se liga a cadeia de transmissão local primária identificada esta semana em Velas”, lê-se no comunicado.

Hoje estão internados 15 doentes (menos três do que na quarta-feira) nos Açores com covid-19.

Do total de doentes hospitalizados, sete estão no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, em São Miguel, com dois em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Sete doentes estão no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, na Terceira, e um no Hospital da Horta, no Faial.

O arquipélago conta presentemente com 579 casos positivos ativos, sendo 349 em São Miguel, 191 na Terceira, 11 no Pico, 11 em São Jorge, sete em Santa Maria, quatro nas Flores, quatro no Faial e dois na Graciosa.

Hoje há nos Açores sete cadeias ativas, sendo três no Pico, uma no Faial, uma Pico/Flores, uma nas Flores e uma em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.552 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.787 pessoas e falecido 38.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.190.383 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.320 pessoas e foram registados 960.437 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.