Com a chegada do bom tempo e dos dias mais longos, a prática de exercício físico assume uma presença assídua na nossa vida. Os seus benefícios são inúmeros, sobretudo para quem tem Esclerose Múltipla, sendo que quando praticado com regularidade, o exercício físico pode ajudar a diminuir os sintomas comuns desta doença neurológica crónica que afeta o sistema nervoso central. Atualmente estão diagnosticadas cerca de 8 mil pessoas em Portugal, num total de mais de 2 milhões de casos no mundo.

O aumento da resistência física, a diminuição dos níveis de stress, de ansiedade e de depressão, um melhor controlo da bexiga e dos intestinos, bem como uma melhor gestão do sono são alguns dos benefícios que o exercício físico pode proporcionar às pessoas com Esclerose Múltipla.

Treino de força

Este tipo de treino – também conhecido como treino de resistência – é uma atividade física que envolve pesos livres (halteres e barras), caneleiras e coletes de vários pesos, máquinas com pesos ajustáveis, elásticos de resistência (de vários comprimentos e tensões) e exercícios de peso corporal que criam resistência contra a gravidade. Na Esclerose Múltipla, o treino de força pode trazer uma série de benefícios, uma vez que os programas de treino melhoram a função muscular. Por exemplo, os treinos de força regular com elásticos de resistência permitem uma melhoria na força, podendo este tipo de atividade ser personalizado para acomodar diferentes níveis e proporcionar uma forma fácil e acessível de melhorar a mobilidade. Este treino ajuda, também, na melhoria da capacidade de caminhar e na redução dos níveis de fadiga.

Pilates

O Pilates é um sistema de exercícios focados no fortalecimento do core e na melhoria da flexibilidade e, ao ser um exercício de baixo impacto, exerce pouca tensão ou força nos músculos e nos membros. Nas pessoas com Esclerose Múltipla, o foco na força do core pode ser um benefício particular, pois pode ajudá-las a moderar alguns dos problemas que poderão estar a enfrentar ao nível do equilíbrio e da falta de força muscular. O Pilates ajuda, também, a uma melhor concentração na respiração e a ter uma melhor perceção daquilo que se sente enquanto o corpo se move lentamente em diferentes posições, reduzindo os níveis de stress e a ter uma melhor perceção do corpo.

Tai Chi

Hoje, sabemos que o Tai Chi pode ter um efeito benéfico na saúde física e mental e que pode ser adequado para pessoas que vivem com Esclerose Múltipla. Esta é uma espécie de mistura de Ioga e Meditação, pois envolve um movimento lento fluido de uma posição para outra, enquanto se concentra na respiração e no momento presente. Ao melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e a força, o Tai Chi melhora a qualidade de vida das pessoas que têm Esclerose Múltipla, tendo um efeito positivo no seu bem-estar emocional, na redução dos níveis de stress e de dor e, sobretudo, no fortalecimento das relações sociais.

Sabemos hoje da importância de adotar hábitos de vida saudáveis para a prevenção, tratamento e melhoria de várias doenças. Nas pessoas com Esclerose Múltipla esta regra torna-se ainda mais relevante, uma vez que a prática de atividade física regular, uma alimentação equilibrada e rica em legumes e Ómega 3, a manutenção de um peso estável e o tratamento farmacológico adequado permitem um estilo de vida saudável, contribuindo para a redução da fadiga (um dos sintomas mais presentes da doença) e para a melhoria do bem-estar geral.