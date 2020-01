Depois das férias e das festas, decidiu voltar ao ginásio para recuperar a (boa) forma? Tomou uma decisão inteligente! Mas não facilite para não arranjar outros problemas. Usar sempre chinelos e toalha e cobrir as feridas com um penso rápido são regras básicas de higiene a cumprir no ginásio. De acordo com a organização americana American College of Sports Medicine, existem, contudo, outros potenciais focos de infeção no ginásio a evitar. Tome nota:

- Garrafa de água

O simples ato de abertura da garrafa transfere os germes alojados nas suas mãos para o bucal e, consequentemente, para a boca. Encha a garrafa em casa e prefira os modelos com bucais que se podem abrir com a boca.

- Aulas de grupo

São dezenas de pessoas a partilhar o mesmo espaço e objetos. Não dispense o uso de toalha como proteção. Durante a aula, evite tocar na cara ou na boca.

- Máquinas de treino

Manipuladas pela maioria dos utilizadores, são um dos maiores focos de germes e vírus, como o da gripe. Use a toalha para limpar os manípulos, o assento e os botões. Durante a utilização, evite levar as mãos à cara.