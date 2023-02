O mês de janeiro é tradicionalmente o mês mais longo do ano. É um mês difícil de lidar, porque nos confronta com o nosso interior, com os nossos objetivos, com tudo aquilo que desejamos para nós e para o ano novo que acabou de entrar. E, enquanto sonhamos com a nossa melhor versão, muitas vezes, confrontamo-nos com a nossa incapacidade de agir e fazer acontecer os sonhos.

E, por isso, quase todos, queremos que janeiro passe a correr e chegue ao fim. Para que chegue também ao fim a ideia de que temos de iniciar, que temos de começar a lutar pelos nossos objetivos e a sensação - quase constante - de que não os conseguiremos alcançar, de que não nos conseguimos mobilizar até eles e que nos vamos manter simplesmente parados no mesmo lugar.

Nestas circunstâncias, temos de tomar consciência que a entrada de fevereiro é ainda mais importante que o janeiro, naquilo que diz respeito à concretização dos sonhos e dos objetivos. Porque é nesta entrada de fevereiro que - regra geral - tomamos a decisão de seguir os sonhos ou, simplesmente, de deixá-los para trás.

Desta forma, o desafio é não deixar que a magia e o desejo de alcançar a nossa melhor versão se apaguem, acreditar em nós e fazer acontecer.

Lembrando-nos que, todos nós podemos sonhar e ter magia dentro de nós, desde que lhe demos espaço para ela acontecer. Desde que sabíamos que, para a magia acontecer, precisamos de nos mobilizar, precisamos de nos orientar para ela, precisamos de nos focar.

Assim, este fevereiro, recordemo-nos que as nossas conquistas, os nossos planos e os nossos objetivos só podem ser atingidos se agirmos e nos mobilizarmos com garra e determinação.

Tendo claro dentro de nós, que este espaço de ação e mobilização, só pode acontecer se formos capazes de nos manter motivados ao longo do processo e se formos capazes de escolher os objetivos que melhor correspondem a tudo aquilo que somos.

Deste modo, leve consigo - para todos os meses do ano - a pressão que o mês de janeiro traz, a certeza de que temos de agir para concretizar e mantenha dentro de si a ideia de que, mesmo que seja difícil, todos temos um lado mágico dentro de nós, que nos permite fazer acontecer, só precisamos de o descobrir e de o deixar brilhar.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.