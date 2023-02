Todos nós temos objetivos e são os objetivos - quer sejam de menor ou de maior escala - que acabavam por nos ajudar a orientar o nosso caminho e as nossas ações.

Mas, quantas vezes, não dizemos que temos objetivos definidos, até os queremos de verdade realizar, mas fazemos muito pouco para os alcançar? Quase como se, ficando na inércia, acabássemos por sabotar os nossos próprios objetivos e confortavelmente os deixássemos ficar para segundo plano.

Apesar deste cenário ser frequente, se quer deixar de sabotar os seus próprios objetivos, comece por:

1 - Definir objetivos que se alinhem com o seu propósito de vida - é muito comum definirmos objetivos que não estão alinhados com o nosso propósito e com tudo aquilo que realmente é importante para nós e, por isso, facilmente esses objetivos se desenquadram daquilo que estamos a vivenciar e deixamos de investir para os realizar. Assim, em cada objetivo tenha como primeira premissa a análise da real importância desse objetivo para si e para o seu propósito.

2 - Planear e definir uma estratégia - é difícil tomar ações que não sabemos exatamente por onde começar ou o que fazer em concreto. Por isso, se temos um objetivo - o que naturalmente implica sair do nosso registo diário e criar mudanças - precisamos de primeiro planear essas mudanças e definir qual a melhor estratégia para atingir esse objetivo. Faça uma lista com todas as ações que precisa de levar a cabo para garantir que atinge o objetivo final.

3 - Dedicar tempo ao objetivo - é muito frequente querermos alguma coisa e simplesmente nos escudarmos com a falta de tempo, cada objetivo que definimos vai precisar de ser uma prioridade no nosso dia a dia e vai precisar que lhe dediquemos tempo e foco.

4 - Sentir desconforto - seja qual o for o objetivo que queremos atingir, ele ainda não está inserido no nosso atual estilo de vida e na nossa rotina, por isso, haverá momentos de desconforto que farão parte de todo o processo de mudança, por isso, permite-te a passar por esse desconforto para que o objetivo se possa concretizar.

5 - Celebrar cada conquista - ao definir a estratégia para atingir um objetivo, são definidas também pequenas metas e sempre que essas metas são atingidas devem ser celebradas. Ao celebrar as metas atingidas, aumentamos os nossos níveis de motivação e garantimos que continuamos alinhados com a concretização do objetivo.

Desta forma, para que os nossos objetivos tenham cada vez mais espaço para se concretizarem, é essencial não nos esquecermos de estar disponíveis para priorizar tudo aquilo que é mais importante para nós, para que depois, possamos partir para a ação e concretizar todos os nossos objetivos.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.