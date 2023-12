Crescer implica turbulências, implica avanços e recuos, por isso, enquanto cresce, uma criança precisa de ter espaço para explorar diversos papéis, precisa de ter espaço para errar, para conquistar e, principalmente espaço para ser ela própria de forma genuína e autêntica.

A verdade é que, por várias razões, nem sempre o crescimento se dá de forma fluída e isenta de mal estar. Apesar de, por vezes, o mal estar ser normal e trazer aprendizagens a uma criança, há algumas circunstâncias em que devemos estar alerta e procurar ajuda especializada. Assim, quando pensamos em crianças e em saúde mental, devemos ficar alerta e procurar ajuda, sempre que surgem:

Dificuldades em lidar com emo çõ es - sempre que uma crian ç a tem dificuldade em identificar o que est á a sentir, em expressar ou em gerir as suas emo çõ es. Sempre que surge uma tonalidade triste persistente, medos que se prolongam no tempo, crises de raiva recorrentes ou ansiedade, por exemplo. Dificuldades de comportamento - quando uma crian ç a tem dificuldades em regular o seu comportamento, tendo, por exemplo, movimentos violentos, impulsivos ou agita çã o excessiva. Dificuldades de socializa çã o - quando as rela çõ es se tornam dif í ceis, seja porque a crian ç a se isola, porque n ã o se consegue integrar, porque é v í tima de bullying ou porque exerce bullying, por exemplo. Dificuldades na rela çã o consigo pr ó pria - seja uma autoestima muito fr á gil, seja uma crian ç a valorizar -se em excesso, a rela çã o de uma crian ç a consigo pr ó pria precisa de ser est á vel e segura. Dificuldades escolares - uma quebra significativa do rendimento escolar ou oscila çõ es recorrentes no rendimento escolar de uma crian ç a, dificuldades em manter a aten çã o e a concentra çã o, s ã o muitas vezes reflexo de dificuldades do foro emocional.

É muito importante que sempre que surgem estes sinais de forma recorrente, olhemos para eles como um reflexo de que alguma área na vida da criança está em desequilíbrio e, por isso, procurarmos ativamente ajudar a criança a encontrar a melhor forma para se reequilibrar e para se sentir tranquila consigo própria, com os outros e com os desafios que vão surgindo no seu crescimento. Só assim, sintonizados com a criança podemos garantir as condições essenciais para o seu crescimento e para a sua saúde mental.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.