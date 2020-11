Há uns dias atrás, alguém queria inscrever nas aulas Brahmi online mas estava indecisa... Não sabia se faria Pilates ou Yoga.

Na realidade a indecisão devia-se ao facto de não saber as diferenças entre ambas e ver, com regularidade, uma abordagem similar em posições, posturas que a levou a pensar que poderia ser quase o mesmo.

O que podemos dizer sobre Yoga e Pilates?

Que escolher uma ou outra prática, dependerá dos objetivos de cada um; que ambas ajudam a alcançar um maior equilíbrio e que ambas promovem a consciência corporal e respiração.

O Pilates tem como objetivo um trabalho do corpo físico, enquanto o yoga, foca também pontos mentais e emocionais.

O Pilates tende a usar mais acessórios durante a sua prática, enquanto o Yoga se realiza com a estrutura do próprio corpo. Obviamente que, também o Yoga, poderá ter necessidade de usar algum acessório, nomeadamente os iniciantes da prática no decorrer dos àsanas (posturas de yoga).

O Pilates é um método criado na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates. A técnica estimula o controlo da mente sobre os músculos. Assim, ele contribui para a melhoria da saúde no organismo e combate diversos problemas físicos.

Para isso, o Pilates possui seis fundamentos básicos: concentração, respiração centralização, precisão, controlo e fluidez.

Pode ser realizado com o auxílio de equipamentos ou simplesmente com a força do prório corpo, sendo este último conhecido como pilates de chão ou mat pilates. Esta modalidade é especialmente benéfica para quem sofre de stress e ansiedade, ajudando no controlo corporal e no equilibrio em geral.

Os exercícios de Pilates foram criados para auxiliar pessoas com problemas de postura, trabalhando o alongamento e o relaxamento. Dentro do contexto corporal, o pilates também é direcionado para quem procura maior flexibilidade e tonificação muscular.

Podemos assim dizer, que o método de Pilates, aumenta a flexibilidade, resistência física e mental, capacidade cardiorespiratória e coordenação motora.

O Pilates trata problemas posturais, dores e desvios na coluna, tonifica a musculatura e diminui o atrito nas articulações. Este método melhora a concentração e a consciência corporal. É uma verdadeira ferramenta, eficaz no tratamento de diversas patologias.

No que respeita ao Yoga, trata-se de um estilo de vida, cujas origens se baseiam em técnicas indianas milenares focadas na procura do equilíbrio entre a mente, corpo e espírito. O Yoga, na sua prática, utiliza exercícios respiratórios, meditação, mantras e movimentos corporais. Trabalha aspetos mentais e emocionais.

O Yoga reflete-se também na forma de enfrentar a vida, sendo visto por muitos como uma filosofia de vida. Existem vários tipos de yoga, mas todos procuram um objetivo comum: a união do corpo, mente e espírito.

Podemos dizer que a prática de Yoga diminui stress e ansiedade, ajudando no relaxamento e equilíbrio emocional e sensação de paz interior.

O Yoga ajuda a melhorar a concentração durante as tarefas e atividades rotineiras. Esta prática melhora também a flexibilidade e as dores corporais, principalmente através de alongamentos e correcção da postura.

A prática de Yoga ajuda a controlar o sistema nervoso, na circulação sanguínea, nos batimentos cardíacos, tensão arterial e capacidade respiratória. Este estilo de vida traduz-se em melhores noites de sono e aumenta a energia durante o dia.

E agora? Qual escolher? Yoga ou Pilates?

Conhecendo os benefícios de ambas as práticas, basta analisar qual o método mais adequado ao que procura ou deseja.

Para quem procura essencialmente uma melhoria nos aspetos corporais como força, flexibilidade, diminuição de dores, o Pilates poderá dar uma boa resposta.

Para quem procura trabalhar e evoluir em questões mentais, emocionais e espirituais, o yoga é indispensável.

Através de técnicas de respiração e meditação, além das questões corporais, esta filosofia de vida promove clareza de pensamento sobre corpo, mente e espírito.

Coloca-se ainda uma terceira questão: Podemos combinar a prática de Yoga e Pilates?

Yoga e Pilates, sendo práticas distintas, com objetivos distintos, podem ser compatíveis.

Podemos optar por seguir um ou outro caminho, contudo, se preferirmos praticar ambos também poderemos fazê.-lo.

As técnicas de respiração e meditação do yoga criam uma base sólida para a prática dos movimentos do pilates em busca de força, flexibilidade e equilíbrio.

A prática de Yoga e Pilates, de forma alternada, poderá ser importante na eliminação de dores e tensões, alem de tratar problemas de ansiedade e stress.

A escolha é sua. Mais importante do que ficar a pensar qual a prática que vai escolher, será avançar e praticar: Yoga, Pilates ou ambos!

Texto: Vera Bilé, Brahmi Wellness