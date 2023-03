Com a azáfama do quotidiano, cada vez temos menos tempo para tratar de nós, do nosso corpo e da nossa mente. Com a ascensão do mundo digital, em que tudo está à distância de um clique, movimentamo-nos muito menos e adotamos comportamentos sedentários que prejudicam diariamente a nossa saúde. Ficar horas seguidas em pé, deitado ou sentado é igualmente prejudicial para a nossa saúde física e mental. Para contrariar esta postura, o ideal é alongar e movimentar o corpo várias vezes ao dia.

Deixamos aqui sete atividades recomendadas para um estilo de vida saudável:

Atualmente, o Padel é uma das modalidades que tem tido muita adesão por parte dos jovens e adultos, talvez por ser uma atividade sociável e que permite fugir à monotonia; Para quem gosta de espairecer os pensamentos, a corrida é sempre uma boa opção. Escolha uns ténis apropriados de corrida e um percurso pela natureza ou junto ao mar. Corra cerca de 20 a 30 minutos por dia, num ritmo confortável e sentir-se-á revitalizado; A natação pode ser uma opção para os amantes da água. É também uma atividade com pouco impacto nas articulações; Caso goste de andar de bicicleta, e não tenha uma, alugue e tenha um fim-de-semana ativo. Aproveite e pedale pelas ciclovias ou pela natureza. Use sempre capacete e luvas para sua segurança; Se preferir, faça caminhadas de intensidade moderada, durante 45 minutos diariamente. Escolha sempre um percurso num parque ou jardim, para desfrutar da natureza e do silêncio. Uma caminhada em família é outra boa opção e aproveite os parques infantis dos jardins; Caso goste de atividades mais calmas, e com componente mindfulness, o Ioga e o Pilates são uma alternativa. Para além de promover a flexibilidade e o equilíbrio, acalma a mente e ajuda a organizar as ideias; Se é uma pessoa que tem coordenação ou quer melhorar a sua, as aulas de zumba ou dança podem ser a atividade certa para si. Entre os ritmos de música acelerado e as coreografias dinâmicas, esta atividade ajuda a circulação sanguínea e aumenta o humor.

Todos sabemos que a prática de exercício físico regularmente ajuda a diminuir a incidência de algumas patologias. O ideal seria praticar exercício físico 30 minutos diariamente, ou 150 minutos por semana. Porém, nem todos conseguem encaixar na sua rotina este hábito. Por isso, lembre-se: comece por escolher algo que o motive e dê uma oportunidade a si mesmo para praticar pela primeira vez.

No trabalho também há pequenas dicas que pode seguir. Se está sentado o dia todo, implemente pausas ativas, e não pausas sentados a beber café, a ver televisão ou nas redes sociais. Aproveite a hora de almoço e faça uma caminhada de 10 minutos à volta do quarteirão, e alonge os braços e pernas durante 5-10minutos. Após uma pausa no trabalho, a nossa perspetiva dos problemas é muito mais ampla e acabamos por perspetivar, mais rapidamente, as soluções. Comece hoje!

Um artigo de Joana Luciano, Enfermeira das Farmácias Holon.