1. Maior auto-estima

Os jogadores de ténis têm maior força muscular, são mais otimistas e têm melhor imagem de si próprios. Em contrapartida, são menos propensos à depressão, medo, confusão, ansiedade e tensão do que outros atletas ou não atletas, garante Joan Finn, da Southern Connecticut State University, autor de um estudo profundo sobre os benefícios do ténis.

2. Melhor perfil lipídico

As pessoas que jogam ténis regularmente tendem a perder mais percentagem de gordura corporal. Tal contribui para um perfil lipídico mais amigo da saúde, com menores níveis de colesterol e menores hipóteses de desenvolver doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial. A garantia é dos especialistas da Sporteology.

3. Diminui risco de morte prematura

As pessoas que fazem ténis pelo menos três horas por semana - num nível de intensidade moderado - reduzem para metade o risco de morte prematura por qualquer causa, de acordo com o médico Ralph Paffenbarger, que concluiu um estudo com base em 10.00 pessoas seguidas durante 20 anos.

4. Maior conexão cerebral e menor incidência de doenças mentais

O ténis requer um permanente estado de alerta e pensamento estratégico. Essa busca permanente por novas táticas de jogo promove a formação de novas conexões e nervos cerebrais, afastando a incidência de doenças mentais, concluíram cientistas da Universidade do Illinois.

5. Personalidade positiva

O ténis supera o golfe, patinagem em linha e a maioria dos outros desportos no desenvolvimento de características de personalidade positiva, de acordo com Jim Gavin, autor do livro "The Exercise Habit" (em inglês).

6. Mais calorias queimadas

O ténis de competição queima mais calorias do que a ginástica aeróbica, a patinagem artística e o ciclismo, segundo estudos sobre dispêndio energético citados pela United States Tennis Association.

7. Melhor sistema imunitário

O ténis melhora a saúde geral e promove um sistema imunitário mais forte. As conclusões são de 22 estudos segundo uma meta-análise do British Medical Journal. Este desporto aumenta a massa muscular, a densidade óssea e ajuda a prevenir a osteoporose, referem essas investigações.

8. Aumenta a disciplina

De acordo com um estudo promovido pela United States Tennis Association, o ténis é catalisador de um vantagem educacional. Os jovens jogadores de ténis passam mais tempo a estudar e a fazer os trabalhos de casa. De acordo com o mesmo estudo, 48% dos estudantes que jogam ténis obtêm a classificação mais alta a pelo menos uma das disciplinas.

9. Bola de ténis diminui apneia do sono e roncopatia

Investigadores australianos dizem ter descoberto uma forma simples de combater a roncopatia. Os cientistas da Universidade de Melbourne dizem que os doentes que sofrem deste problema podem ter noites mais tranquilas se dormirem com uma bola de ténis atada às costas. Segundo os investigadores, o facto de terem uma bola nas costas obriga-os a dormir de lado, o que diminui a incidência do problema, defendem.

10. Maior agilidade e flexibilidade

Quem joga ténis sabe que este desporto aumenta a coordenação motora e a flexibilidade, sobretudo graças à rapidez dos movimentos e aos constantes sprints. De acordo com os especialistas da Sporteology, a prática do ténis aumenta a capacidade do ser humano de controlar os seus movimentos e a resposta do corpo humano em situações limite, sejam por stress emocional ou condição física.