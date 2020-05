Este plano de treino, que trabalha eficazmente glúteos, abdominais e pernas, é, à partida, só para os mais exigentes mas, se conseguir dar o seu melhor até ao final, ficará seguramente satisfeito quando se olhar ao espelho. Em casa ou ao ar livre, são vários os exercícios que pode fazer para conseguir a silhueta com que sempre sonhou. Divididos em dois vídeos, têm o selo dos treinadores pessoais da cadeia de ginásios Fitness UP e exigem, como a maioria, algum esforço mas, no final, garantem (mesmo) resultados.

