Com tantas horas sentado em frente ao computador, nem sempre é fácil manter uma postura correta, apesar dessa necessidade ser maior do que, à partida, se poderia pensar. Além de evitar dores nas costas e de garantir uma melhor qualidade de vida, corrigir a postura também ajuda na diminuição da gordura localizada e no combate às enxaquecas e a problemas como pedras nos rins. Se quer melhorar a sua postura, faça esta aula de pilates com Sandra Vicente, instrutora da cadeia de ginásios Fitness UP. Só precisa do cabo de uma vassoura e de um colchão, para além de água para se ir hidratando.

