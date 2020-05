Melhorar os padrões de movimento com exercícios diários rápidos é mais do que uma necessidade, é um imperativo, não só para quem passa habitualmente muitas horas sentado e está agora a tentar começar e fomentar a prática de desporto como também para atletas profissionais. E se reservasse uma parte do seu dia para experimentar o treino que lhe apresentamos de seguida, proposto pela fisioterapeuta Vanessa Rua, instrutora da cadeia de ginásios Fitness UP, para melhorar a mobilidade? Experimente!