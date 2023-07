O verão pede convívio, dias de sol e noites com os amigos até de madrugada. Contudo, ainda que esta seja uma altura em que as saídas à noite se tornam mais recorrentes, é essencial tentar evitar alguns comportamentos que são extremamente comuns, mas que também podem ser prejudiciais à saúde oral.

"É normal que o calor das férias de verão faça aumentar a vontade de sair à noite e conviver. Na verdade, é importante que esta altura possa servir para descontrair, divertir e aproveitar com os amigos e família. Ainda assim, como em tudo, existem alguns cuidados a ter e comportamentos a evitar para que uma saída à noite não se traduza num perigo para a saúde oral", começa por explicar Carolina Gonçalves, médica dentista da MALO CLINIC Lisboa.

Neste sentido, para que as noites de verão possam ser aproveitadas da melhor maneira, sem comprometer a saúde oral, a médica dentista Carolina Gonçalves revela três comportamentos a evitar:

1. Partilhar copos

É comum que, em festas e convívios, haja partilha de copos com os amigos ou conhecidos. Contudo, ainda que pareça inofensivo, este comportamento pode ter graves consequências para a saúde oral: na verdade, a partilha de um copo pode gerar, através do contacto com a saliva, a transmissão de doenças infecciosas – entre elas o herpes e a mononucleose – e até problemas orais, como lesões de cárie ou doença periodontal;

2. Utilizar palhinhas

Por muito que seja habitual em cocktails e ambientes de festa, o uso de palhinhas pode causar algumas lesões na cavidade oral, como arranhões ou mesmo cortes na boca, lábios ou gengiva. Ao mesmo tempo, utilizar palhinhas regularmente promove uma menor estimulação muscular e atividade dos lábios, bochechas e língua (uma vez que o líquido é sugado diretamente para a boca), o que se pode traduzir numa redução da produção de saliva, essencial para a manutenção da saúde oral;

3. Consumir bebidas excessivamente açucaradas

Bebidas alcoólicas, em particular aquelas que são muito açucaradas – como é o caso da mistura de vodka, whiskey ou tequila com refrigerantes ou xaropes com alto teor de açúcar – são verdadeiras inimigas de uma dentição saudável, por promoverem o crescimento de bactérias capazes de causar lesões de cárie e outras complicações orais. Por isso, recorrer a estas misturas – muitas vezes promovidas nas redes sociais – pode ser bastante perigoso, tanto para a saúde oral como para a saúde em geral.