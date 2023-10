Mas porque será que isto acontece? Por que é a música capaz de alterar o nosso sistema emocional num instante? Quando ouvimos uma música, ficamos concentrados na nossa audição, o que afeta o córtex cerebral, trazendo uma sensação quase de “anestesiado”. Ativa o centro de prazer do cérebro, desencadeia a libertação de neurotransmissores como a dopamina e proporciona uma sensação de bem-estar. E, com isto, está também provado que certos sons e ritmos podem ajudar a mente a relaxar e a estimular ou a descontração ou a concentração, consoante o pretendido.

Em tempos de caos, às vezes torna-se raro encontrar um momento de silêncio para relaxar de toda a agitação do dia-a-dia. E há quem prefira o silêncio absoluto para encontrar a tão ansiada tranquilidade ou apenas uma música no background para auxiliar na organização dos próprios pensamentos.

Diferentes sons despertam diversas sensações em diferentes pessoas, pelo que, dependendo do tipo de música, há quem se sinta mais feliz ou relaxado. Através dos ritmos musicais, é possível envolver-se com o que ouve e, deste modo, esquecer-se do exterior, o que ajuda a controlar possíveis stresses, ou até mesmo, estados de ansiedade. Muitas vezes até damos por nós a ter uma perceção fugaz do tempo, como se ele passasse “a voar”, isto porque a música leva consigo a perceção temporal e também o caos que nos atrapalha a mente no momento.

O nosso batimento cardíaco e a nossa frequência respiratória alteram conforme o ritmo e a melodia do som escutado, afetando assim o funcionamento do nosso cérebro. Seja prazer ou nostalgia aquilo que procuramos obter com o que escutamos, o que interessa é que utilize os estímulos sonoros a seu favor.

Escute a sua mente e o seu corpo enquanto é invadido pelos acordes musicais, deixando que o ritmo que escuta melhore o seu estado de espírito e humor e lhe proporcione o sentimento que deseja.

O que não faltam são playlists já pré-definidas que vão ao encontro do que pretende sentir. Quer deseje foco e concentração ou então distração e entretenimento, ouvir música nunca será apenas um hobbie ou uma atividade de lazer. Pode também ter efeitos terapêuticos e servir enquanto ferramenta pessoal para despertar aquilo que pretendemos em nós.

Um artigo da psicóloga clínica Catarina Lucas.