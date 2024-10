Alongue-se para relaxar as articulações e os músculos: lembra-te que corpo e mente são funcionalmente idênticos.

Esteja o mais próximo das águas que puderes. Visita uma cascata, vai à praia e deixa que as águas limpem o teu campo de energia.

Se não conseguires ir à praia ou à cascata, toma banhos energéticos com ervas, frutas ou sal grosso. Lembra-te de preservar a cabeça.

Sempre que sentires a musculatura do corpo tensa, o que é comum nos trânsitos de Saturno, foca nela e relaxa ao expirar.

Ri muito, mesmo que sem vontade. Pratica a terapia do riso. Pode ser difícil no início, mas depois o riso virá com mais facilidade.