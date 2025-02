A origem do zumbido pode ser variada, desde a exposição a ruídos intensos, ao stresse e ansiedade do quotidiano, ou até mesmo à acumulação de cera. Independentemente da causa, é importante encarar o zumbido não como um inimigo, mas como um sinal do corpo que pede atenção.

Para quem procura um maior bem-estar auditivo, os audiologistas recomendam pequenas mudanças de hábitos que podem fazer toda a diferença:

Proteja os ouvidos: Num mundo repleto de estímulos sonoros, proteger a audição é essencial. Optar por tampões auditivos em ambientes ruidosos, como concertos ou obras, e moderar o volume dos auscultadores são gestos simples que contribuem para uma boa saúde auditiva a longo prazo.

Reduza o stresse e a ansiedade: O zumbido pode ser amplificado por elevados níveis de stresse. Práticas como ioga, meditação ou caminhadas ao ar livre ajudam a acalmar a mente e minimizar o impacto do zumbido.

Priorize o descanso: Uma boa noite de sono é fundamental para o bem-estar geral e para uma melhor gestão do zumbido. Criar uma rotina de sono regular, com sete a oito horas de descanso, contribui para um equilíbrio físico e mental, permitindo lidar melhor com os desafios do dia a dia, incluindo o zumbido.

Modere os estimulantes: O café, o álcool, o chá (verde ou preto), as bebidas gaseificadas e o tabaco podem intensificar a perceção do zumbido, pelo que, moderar o consumo destas substâncias pode ser um passo importante para um maior conforto auditivo.

Preencha o silêncio com harmonia: Em ambientes silenciosos, o zumbido tende a ser mais notório. Criar uma atmosfera sonora suave, com música relaxante ou sons da natureza, pode ajudar a disfarçar o zumbido e a promover uma sensação de tranquilidade.

Mari Rosberg, Audiologista na Widex – Especialistas em Audição, explica ainda que “O zumbido não é uma doença, mas sim um sintoma. Compreender a sua origem e adotar estratégias de gestão personalizadas é essencial para reduzir o impacto na qualidade de vida”.

Viver com zumbido pode ser um desafio, mas com as estratégias certas, é possível alcançar um equilíbrio sonoro e viver uma vida plena sem limitações. É importante ter em conta que cuidar da saúde auditiva é um investimento no seu bem-estar geral.