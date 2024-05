De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca de 1,5 mil milhões de pessoas no mundo que sofrem de perda auditiva, das quais 34 milhões são crianças. E destes 34 milhões, 60% dos casos são derivados de causas evitáveis.

A audição é fundamental para o desenvolvimento da fala e da linguagem, bem como para a educação, a aprendizagem e a socialização das crianças, pelo que, quanto mais cedo se identificar a perda auditiva, mais rapidamente se avança para o tratamento adequado. Por este motivo, esteja atento ao comportamento do(s) seu(s) filho(s) e aprenda a identificar os cinco sinais que podem indicar problemas auditivos:

1. Falta de atenção ou dificuldade em seguir instruções

Se a criança parece frequentemente desatenta, não responde quando a chama e parece não ouvir o que lhe diz, ou o que está à sua volta (por exemplo, o telefone a tocar, a porta a bater, etc.), este pode ser um sinal de perda auditiva;

2. Atraso no desenvolvimento da fala

É importante perceber se o seu filho está a falar tão bem quanto as crianças da mesma idade, uma vez que o atraso na fala pode representar a existência de problemas auditivos;

3. Dificuldade no desempenho escolar

Fique atento ao que os professores dizem sobre os comportamentos do seu filho. Se a criança tiver dificuldades em acompanhar as aulas ou entender as instruções, respondendo muitas vezes de forma inadequada ou questionando regularmente ‘O quê’, consulte um médico especialista em audição para avaliar o seu caso;

4. Volume mais alto quando fala ou utiliza dispositivos eletrónicos

Este é mais um sinal de que algo pode não estar bem. Falar muito alto e aumentar o volume da televisão, ou de outros dispositivos eletrónicos, é razão para ficar alarmado;

5. Menção sobre um ‘ouvido bom’ e um ‘ouvido mau’

Existem crianças que falam sobre terem um ‘ouvido bom’ e um ‘ouvido mau’, tendo em conta aquele que lhes permite ouvir melhor ou pior. Este é um indício que também não pode mesmo ignorar.

Gonçalo Nunes, audiologista pediátrico na Widex – Especialistas em Audição, afirma: “Os pais e os familiares mais próximos desempenham um papel crucial na identificação precoce de problemas auditivos nas crianças, ajudando a garantir que a sua qualidade de vida não seja afetada devido a isso. A saúde auditiva e o bem-estar geral estão interligados, uma vez que a nossa capacidade de ouvir é fundamental para o nosso desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. Isto é especialmente importante nas crianças, que estão num período crítico de aquisições e aprendizagem. Por isso, recomendamos aos pais levarem os seus filhos a realizar exames auditivos com regularidade, especialmente se houver histórico familiar de perda auditiva; questionar diretamente se eles têm dificuldades em ouvir; ensinar a criança a proteger a sua audição em ambientes expostos a ruídos altos e, claro, consultar um médico especialista em saúde auditiva, caso reconheçam sinais aparentes de problemas auditivos”.