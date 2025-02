No dia 15 de fevereiro, sábado, entre as 15h e as 18h, o A Sala Wellness Hub promove uma experiência única de bem-estar: um speed dating terapêutico, onde será possível explorar diversas terapias num ambiente acolhedor e descontraído.

Por apenas 15€, os participantes terão acesso a sessões rápidas, mas eficazes, que permitem descobrir novas formas de cuidar do corpo e da mente. Entre as opções disponíveis, estão massagens relaxantes, sessões de Reiki, psicologia educacional e do desenvolvimento, consultoria astral, Barras de Access, dicas de fisioterapia e correção postural.

Seja para experimentar algo novo ou aprofundar práticas já conhecidas, esta é uma excelente oportunidade para aprender com especialistas dedicados ao bem-estar e adquirir conhecimentos que podem fazer a diferença no dia a dia.

O evento acontece no A Sala Wellness Hub, e as inscrições podem ser feitas através do e-mail asalawellhub@gmail.com. As vagas são limitadas.

Os facilitadores incluem Rute Silva (massoterapeuta), Rita Paixão (fisioterapeuta), Teresa Valada (terapeuta de Reiki e Barras de Access), Esteban Esquivel (terapeuta de reflexologia e cartas astrais) e Vanessa Aires (psicóloga educacional e do desenvolvimento).