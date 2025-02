A Doença Inflamatória Intestinal (DII) afeta milhares de pessoas em Portugal, trazendo consigo desafios que vão além do impacto físico. Lidar com sintomas como diarreia persistente, dores abdominais, fadiga e perda de peso exige uma abordagem multidisciplinar, onde a gestão da doença se torna essencial para garantir qualidade de vida. No novo episódio de Dar a Volta à DII são exploradas formas práticas e eficazes de enfrentar esta realidade.

Entre os principais desafios está a imprevisibilidade das crises, que podem surgir sem aviso prévio. A capacidade de reconhecer os primeiros sinais de agravamento pode fazer a diferença, permitindo uma resposta rápida e eficaz. O acompanhamento médico regular, a adesão ao tratamento e o ajuste do estilo de vida são peças fundamentais neste processo. Pequenas mudanças na rotina – como manter um registo dos sintomas, ajustar a alimentação ou adotar estratégias para reduzir o stress – podem ajudar a minimizar o impacto das crises.

A alimentação tem um papel crucial, sendo um dos fatores que pode influenciar na sintomatologia da doença. Embora não exista uma dieta única para todos os doentes, há alimentos conhecidos por desencadear mais sintomas e desconforto abdominal. Durante períodos de crise, optar por refeições leves, evitar produtos ultraprocessados e manter uma boa hidratação pode ajudar a aliviar o desconforto.

O descanso e a gestão do stress são igualmente determinantes. A privação do sono ou níveis elevados de ansiedade podem contribuir para o agravamento dos sintomas, tornando essencial criar hábitos que promovam o bem-estar emocional. Atividades como meditação, ioga ou caminhadas podem ter um impacto positivo na estabilidade da doença.

Felizmente, os avanços na medicina têm proporcionado um melhor controlo da Doença de Crohn e da Colite Ulcerosa. O desenvolvimento de fármacos biológicos trouxe novas possibilidades para reduzir a inflamação intestinal e prolongar os períodos de remissão, permitindo a muitos doentes uma vida mais estável. No entanto, o acompanhamento por profissionais de saúde continua a ser indispensável, assegurando que cada caso é tratado de forma individualizada.

O mais recente episódio de Dar a Volta à DII pretende esclarecer dúvidas, oferecer ferramentas e reforçar a importância do acompanhamento especializado. Viver com DII é um desafio constante, mas com a informação e o apoio certos, é possível encontrar um equilíbrio e melhorar significativamente a qualidade de vida.