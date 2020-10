Um bálsamo natural pode ser uma solução caseira para aliviar as dores musculares, uma vez que as plantas têm poderes terapêuticos e curativos que são (re)conhecidos em todo o mundo desde há séculos. Preparar um óleo ou uma loção natural a partir de uma mistura de ervas pode parecer complicado, mas nós explicamos-lhe como o pode fazer em casa, de forma simples e eficaz. Em apenas quatro passos, conseguirá preparar um bálsamo para utilizar como óleo ou loção. Descubra, de seguida, os gestos a empreender.

1. Misture ramos de alfazema e alecrim

Um bálsamo de ervas que o ajude a acalmar as dores musculares e a relaxar leva 25 gramas de ramos frescos de alfazema e alecrim. Use uma balança para pesar as quantidades.

2. Coloque-os em banho-maria

Depois de pesar os ramos, ponha as ervas ao lume em banho-maria. Junte três ou quatro litros de óleo. Cubra e deixe ferver duas horas em lume brando.

3. Passe o óleo num coador

Deixe o líquido resultante arrefecer um pouco e passe-o com um coador para uma tigela limpa. O ideal é usar recipientes de porcelana ou de louça.

4. Conserve o bálsamo

Quando estiver frio, verta o bálsamo para um frasco e tape-o muito bem. Depois pode utilizá-lo quando quiser como óleo ou loção.