Densos, untuosos e sensuais, os óleos corporais são um luxo para a pele, uma vez que lhe devolvem o viço, a elasticidade e a juventude. O melhor? Os seus aromas ajudam a acabar com a fadiga e o stresse, relaxando-o. Um misto de beleza e bem-estar que não vai conseguir ignorar. Não há melhor aliado para uma pele seca do que um bom óleo corporal. Se calhar, muito provavelmente, até sabe disso mas a verdade é essa.

Este mas faz parte dos mitos relacionados com os óleos corporais. São demasiado gordurosos, mancham a roupa, se a sua pele for normal ou oleosa não lhe vão fazer bem... São mil e uma teorias que não têm fundamento ou que, pelo menos, não o têm totalmente. É verdade que a maioria dos óleos corporais, aplicados directamente sobre a pele seca, podem tornar-se demasiado untuosos.

Mas isto acontece porque a sua capacidade nutritiva, reparadora e hidratante é enorme. Se a sua pele não tem escamas como as dos lagartos, pode até ter preguiça de usar óleos corporais, mas o truque está em não os usar sobre a pele seca. Experimente aplicá-los sobre a pele ainda húmida e seque-a logo de seguida com uma toalha. A sensação gordurosa desagradável não só desaparece como a sua pele fica nutrida.

Além disso, permanece hidratada durante horas. Outra opção a considerar é esta. Use-os à noite e espere alguns minutos para que a pele os absorva bem antes de se deitar. Assim, não mancha os lençóis! É uma cura de nutrição intensiva que lhe permite não ir para a rua com a sensação de ter tomado banho em óleo. Estes podem revelar-se ainda uma alternativa sensual, sobretudo se forem comestíveis.

Gotas de óleo no banho

Depois de um dia extenuante, acrescente um fio do seu óleo favorito, que pode ser da mesma gama do seu perfume, por exemplo, à água de um banho relaxante e entregue-se ao seu aroma, deixando-o impregnar todos os poros da sua pele. Entre as novidades mais recentes encontra ainda os óleos secos. Estes, sim, pode usar sem medo algum, mesmo sobre a pele seca, já que não deixam uma película oleosa.