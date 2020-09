Há muito que é um dos segredos de beleza de muitas nipónicas. O saho inspira-se na cerimónia do chá e, à semelhança dessa tradição, divide-se em três passos. Dupla limpeza, dupla hidratação e dupla aplicação. Estas são as três fases deste ritual centenário, seguido por milhões de mulheres japonesas e, nos dias de hoje, por muitas de outras nacionalidades. Uma forma diferente de purificar e de hidratar convenientemente a sua pele. Estes são os gestos a empreender em cada uma das etapas do processo:

- Dupla limpeza

Existem dois tipos de impurezas, as oleosas e as aquosas. Por isso, usam-se dois produtos de limpeza diferentes. Um para remover as partículas oleosas de maquilhagem, a gordura e o suor. Usam-se geralmente leites ou óleos que se removem com algodão. Depois desse, utiliza-se um que retira as impurezas aquosas. Para o fazer, pode recorrer a espumas ou sabonetes, que são depois removidos com água.

- Dupla hidratação

Depois da dupla limpeza, as japonesas aplicam um tónico ou toalha húmida e quente no rosto (oshibori) para abrir os poros e deixar a pele recetiva ao cuidado seguinte. Aplicam então um creme leve, que podemos comparar a um sérum. Depois deste ter sido absorvido, utilize um creme de tratamento, que pode ser o que usa habitualmente.

- Dupla aplicação

Consiste em aplicar os cremes e os séruns de uma maneira específica. Aquece-se o produto nas mãos e aplica-se com massagens circulares. Depois, aquecem-se novamente as mãos e fazem-se pequenas pressões para estimular a penetração do produto.

Outros rituais de massagem

Muito populares em terras japonesas, também têm o condão de melhorar a aparência do seu rosto. Estes são alguns dos mais (re)conhecidos:

- Preparação do rosto

Espalhe a textuta com os dedos, efetuando uma leve pressão e movimentos circulares de baixo para cima.

- Alisamento da testa

Comece a partir do meio da testa e alise a pele, em direção às orelhas.

- Tensões faciais

Deslize a parte superior dos indicadores, de dentro para fora, sobre as maçãs do rosto.

- Refinar o queixo

Alise a pele a partir do meio do queixo, terminando por baixo das orelhas.