Espirros, tosse, comichões na cara e olhos vermelhos. Abril e maio são os meses em que as alergias de primavera tendem a surgir, causando algum incómodo, especialmente na zona dos olhos, nariz e boca. De facto, na estação em que os dias começam a ficar mais quentes há uma maior concentração de pólen no ar, que promove um aumento das reações alérgicas e que pode, consequentemente, comprometer a saúde oral.

“É muito comum que, na altura da primavera, os pólenes no ar agravem os sintomas de quem sofre de alergia. Contudo, ainda que seja sazonal, é muito importante estar atento aos principais sintomas – que consistem essencialmente no aumento da tosse, espirros, congestão nasal e comichões na cara e no corpo –, para que não evoluam para situações mais graves. Na verdade, além de problemas respiratórios, como a asma, e de pele, como a dermatite alérgica, as alergias podem ainda ter consequências negativas para a saúde oral”, começa por explicar a Ana Ribeiro, médica dentista na MALO CLINIC Porto.

Assim, e num momento em que as alergias de primavera já se fazem sentir, a Ana Ribeiro revela quatro consequências desta condição para saúde oral e como as prevenir:

Boca seca e risco de cárie: A congestão nasal – muito comum durante as alergias da primavera – pode levar os doentes a respirar pela boca, o que aumenta a sua secura e promove uma diminuição da salivação. Além do mau hálito, este comportamento pode ainda aumentar o risco de cáries dentárias e de infeções orais, uma vez que a saliva desempenha um papel muito importante na proteção dos dentes e tecidos da boca. Para evitar que isto aconteça, em caso de congestão nasal é essencial beber muita água e garantir o conforto respiratório nos espaços fechados, utilizando um humidificador, por exemplo, que ajuda a aliviar sintomas como pele e garganta secas, asma e congestão nasal.

Inflamação da mucosa oral: Alguns alergénios como o pólen e certas medicações anti- alérgicas podem entrar em contacto com a mucosa oral – isto é, a membrana que reveste o interior da boca –, ao serem inalados ou ingeridos. Este contacto pode causar a irritação e inflamação da boca, como é o caso da estomatite, causando dor, inchaço, úlceras ou vesículas na boca e ainda a sensação de ardor. Ainda que as lesões causadas pela inflamação tendam a passar ao fim de duas semanas, para aliviar os sintomas e combater a infeção podem ser receitados medicamentos próprios. Contudo, a melhor maneira de a prevenir passa essencialmente por realizar os hábitos de higiene oral regularmente com uma escova de dentes suave, adotar uma alimentação saudável e manter a hidratação.