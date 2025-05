“Desenvolver hábitos de higiene oral é fundamental não só para prevenir complicações orais, como cáries dentárias, mas também para proteger todo o organismo. De facto, a saúde da boca, quando negligenciada, pode ser o ponto de partida para inflamações e infeções que se espalham pelo corpo e que podem ser mais graves. Pequenos comportamentos diários como escovar os dentes duas vezes ao dia, usar fio dentário e visitar regularmente o médico dentista podem ser mesmo a chave para prevenir certas doenças”, explica a Ana Ferro, Médica Dentista na Malo Clinic Lisboa.

A especialista partilha conhecimento sobre cinco doenças que podem surgir devido a problemas na saúde oral:

Doenças Cardiovasculares

A acumulação de placa bacteriana nas gengivas pode levar à gengivite e, em casos mais graves, à periodontite, uma inflamação que provoca a retração da gengival e a perda do osso de suporte dos dentes. Esta doença crónica permite que as bactérias entrem na corrente sanguínea, provocando a inflamação dos vasos sanguíneos e a formação de pequenos coágulos sanguíneos, que aumentam o risco de ataques cardíacos ou AVCs. A escovagem e a utilização de fio dentário são particularmente importantes para impedir a acumulação de placa bacteriana nas gengivas e dentes e, consequentemente, evitar problemas cardiovasculares.

Diabetes

A relação entre a saúde oral e a diabetes é bidirecional. Por um lado, a periodontite pode dificultar o controlo da glicemia, isto é, do açúcar no sangue, agravando a diabetes. Contudo, por outro, a falta de controlo da glicémia pode diminuir a produção de saliva, aumentando o risco de infeções orais. Para o evitar, é fundamental assegurar os hábitos de higiene oral, bem como a hidratação, que previne a secura da boca e a criação de um ambiente propício a complicações orais.

Cancro

Uma má saúde oral, especialmente doenças como a periodontite, está associada ao aumento do risco de vários tipos de cancro, incluindo o oral, da mama, da próstata e do pulmão. Isto ocorre uma vez que a inflamação crónica e a presença contínua de bactérias nocivas na boca podem desencadear respostas inflamatórias sistémicas, que favorecem o desenvolvimento de células cancerígenas. Cuidados orais diários podem ajudar a evitar o surgimento de problemas como a periodontite, prevenindo doenças como o cancro.

Complicações na gravidez

Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por várias mudanças hormonais, que podem impactar os tecidos gengivais, causando inflamação, inchaço e sangramento das gengivas. Estas complicações podem mesmo afetar o desenvolvimento do feto, conduzindo a um parto prematuro e/ou baixo peso do bebé ao nascer. Por este motivo, idealmente antes e ao longo da gravidez é fundamental assegurar um acompanhamento constante com o médico dentista, garantindo, ao mesmo tempo, todos os cuidados orais necessários.

Doenças respiratórias

A gengivite e a periodontite permitem que certas bactérias orais entrem na corrente sanguínea ou sejam aspiradas diretamente para os pulmões, podendo agravar certas doenças respiratórias, tais como a bronquite crónica. Por outro lado, doenças respiratórias como asma, apneia do sono ou sinusite podem também afetar a saúde oral, pois aumentam o risco de cáries e mau hálito. A melhor solução para estas complicações passa por assegurar a devida prevenção, tanto da saúde oral como da saúde respiratória, de forma a promover o bem-estar geral.