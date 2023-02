A rinite é uma inflamação da mucosa nasal e é uma das doenças crónicas mais frequentes em todo o mundo, atingindo cerca de 20-40% da população mundial.

Consiste em queixas como comichão, crises de espirros, congestão e obstrução nasal e pingo no nariz. Em Portugal, a rinite alérgica atinge mais de 25% dos portugueses, e afeta tanto crianças como adultos.

A gravidade das queixas pode variar podendo ter um impacto negativo na qualidade de vida as pessoas, com problemas no sono, interferências nas atividades de vida diária. Associa-se frequentemente, a outras patologias respiratórias nomeadamente a sinusite, polipose nasal, otite ou asma brônquica.

Embora a rinite alérgica seja a forma clínica mais frequente, não é a única. Sabia que existem outros tipos de rinite?

Existem ainda a rinite infecciosa, rinite, idiopática ou vasomotora, rinite induzida por medicamentos, rinite gustativa, rinite hormonal, entre outras.

Para um tratamento eficaz e poder viver com melhor qualidade de vida é importante efetuar um correto diagnóstico. Daí a importânica de procurar o médico, ele sabe quais as análises que deve pedir e como orientar.