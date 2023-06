1. Huawei Band 8, para um estilo de vida ativo

A mais recente banda inteligente da Huawei, a Band 8, acaba de chegar ao mercado português, com desenvolvimentos significativos em comparação com a geração anterior.

O design mais fino e leve, a monitorização de saúde e as funcionalidades de fitness versáteis são algumas das características que distinguem este dispositivo.

Está equipada com um grande ecrã a cores AMOLED de 1,47 polegadas, uma resolução de 194 x 368 pixéis e uma relação ecrã-corpo de até 65% para uma melhor experiência visual. Além disso, a moldura ultra fina e o ecrã de vidro curvo 2,5D de alta qualidade, com uma placa de cobertura de vidro CG curvo, permitem um campo de visão maior e oferecem uma experiência visual dinâmica.

PVP: 69,99 euros

2. Luna 4 Men, para uma pele mais limpa

O Luna 4 Men chegou ao mercado este ano e usa as suas pulsações e extremidades de silicone aveludado para eliminar as impurezas incrustadas em profundidade nos poros. Está clinicamente provado que elimina 99% de impurezas, oleosidade e resíduos de maquilhagem e é 35 vezes mais higiénico do que escovas com cerdas de nylon.

Segundo um estudo da marca, 100% dos utilizadores relataram uma melhor sensação da pele depois de limpar a cara com este dispositivo, comparado com a limpeza tradicional.

Este aparelho é resistente às bactérias e ajuda a reduzir os surtos de acne. Também esfolia delicadamente a pele, garantindo que poros obstruídos, surtos de acne e pelos encravados sejam coisa do passado. E as novidades da Foreo continuam a chegar, com o lançamento do Luna 2-in-1 Shaving + Cleansing Foaming Cream 2.0, uma espuma de barbear e de limpeza que pode ser usada com o Luna 4 Men.

PVP: 299 euros

3. Dyson 360 Vis Nav, por uma casa sem alergias

O Dyson 360 Vis Nav chega este ano ao mercado e marca o próximo passo da marca no segmento dos aspiradores robóticos inteligentes. Concebido com a tecnologia única de localização e mapeamento simultâneos, este gadget tem um sistema de visão de 360 graus com lentes hemisféricas olho-de-peixe que se lembra de onde esteve, vê onde limpar e é suficientemente inteligente para criar mapas de pó da casa.

Este aparelho promete remover ácaros, bactérias, pó e lixo que são os principais inimigos de quem sofre de alergias. De facto, uma das maiores causas de alergia atribuída às casas é a exposição a ácaros que vivem das células da pele encontradas no pó. Cada grama de pó contém aproximadamente 1.000 ácaros. Os ácaros produzem grãos fecais que contém enzimas digestivas às quais muitas pessoas são sensíveis.

O processador de alto nível recolhe dados de 26 sensores para uma série de tarefas, incluindo deteção de pó, prevenção de obstáculos e deteção de paredes. O aspirador detém uma nova barra de escovas de ação tripla de largura total para pavimentos duros, nylon macio para a recolha de detritos grandes e filamentos de fibra de carbono anti-estáticos para remover o pó fino. Por fim, possui ainda cerdas de nylon rígidas para limpar as alcatifas.

PVP ainda não foi revelado

4. Clit Tok, para potenciar a sua saúde sexual

A masturbação é um ato da estimulação dos próprios órgãos genitais que tem inúmeros benefícios para o bem-estar físico e emocional. A pensar nisso, a Control lançou o Clit Tok. Trata-se de um estimulador de clitóris que possui uma bola que vibra através de uma fina membrana de silicone. Este brinquedo único no mercado adapta-se perfeitamente à forma anatómica da vulva.

Estimula as zonas erógenas com vibrações, impulsos e uma pequena esfera vibratória que simula uma ligeira cintilação com 7 tipos diferentes de vibração, desde um modo mais leve até a um mais intenso. Este aparelho faz parte de um conjunto de gadgets que a Control lançou no mercado este ano e que pretendem fomentar a saúde sexual das mulheres e também dos homens.

PVP: 47,90 euros

5. Satisfyer Pro 2, para conhecer o seu corpo

A Satisfyer também lançou este ano a terceira geração do Satisfyer Pro 2 para garantir orgasmos mais intensos. A nova versão do conhecido sugador de clítoris, além de oferecer conectividade com a aplicação móvel, está equipado com a nova tecnologia Liquid Air que vem adicionar água ao momento de prazer.

Disponível em 3 cores distintivas - vermelho, preto, e roxo - o novo Pro 2 apresenta um design elegante e matte, que encaixa perfeitamente no clitóris graças à sua forma ergonómica. O vibrador da Satisfyer é feito de um silicone 100% apropriado para a pele com um toque suave, tornando-o confortável na pele.

PVP: 79,95 euros