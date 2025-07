Apesar de ser uma estação do ano adorada por muitos, esses ingredientes deixam o cabelo mais seco, quebradiço e sem brilho. Então, a melhor forma de evitar esse enfraquecimento é a prevenção, impedindo que o outono traga uma queda de cabelo mais acentuada! Proteger o seu cabelo do sol e manter a hidratação são os pilares da saúde capilar. Neste artigo, vamos mostrar-lhe os cuidados que o seu cabelo vai precisar para se manter forte e saudável durante todo o verão.

1. Proteger o cabelo do sol

Colocar protetor solar no cabelo é tão importante quanto na pele! O nosso cabelo tem uma oleosidade natural produzida pelo couro cabeludo que ajuda os fios a manterem a humidade. Essa capa protetora é insuficiente quando as temperaturas são elevadas e estamos muito tempo em exposição direta ao sol. Por isso, são necessários cuidados de cabelo contra os raios UVA e UVB, evitando que fiquem desidratados, secos e sem cor. Este cuidado capilar deve ser aplicado antes de sair de casa e sempre que for necessário. Pode ainda adicionar o uso do boné ou chapéu! Contudo, é preciso ter atenção ao suor acumulado, caso contrário poderá causar outros problemas, como a seborreia.

2. Cuidar do cabelo após o banho de mar ou piscina

O sal e o cloro são dois agentes que estragam o cabelo no verão, deixando-o áspero, com pontas secas e espigadas. Para ajudar a prevenir o problema recomendamos dois cuidados de cabelo essenciais:

- Passar o cabelo por água doce depois do mergulho na piscina ou no mar;

- Usar um creme de pentear.

Com estas medidas os efeitos nocivos do sal e do cloro nos fios de cabelo diminuem, uma vez que o tempo de contacto é menor e a hidratação é devolvida. Por outro lado, é também importante cuidados com os fios de cabelo e o couro cabeludo no final do dia com um shampoo suave e uma máscara hidratante. Assim, o cabelo restabelece a vitalidade, as vitaminas e a humidade, ao mesmo tempo que acalma o couro cabeludo e fecha as cutículas dos fios.

3. Largar o secador

Depois de um dia de sol, areia e temperaturas elevadas, sobrecarregar os fios com o calor artificial do secador causa danos tanto para o cabelo, como para o couro cabeludo. O verão é a altura ideal para aproveitar e deixar o cabelo secar ao natural. Dessa maneira, o cabelo livra-se de mais uma agressão externa que promove a perda de elasticidade, brilho e humidade.

4. Tratar do corpo

Cuidar da saúde em geral é essencial para todo o organismo, e o cabelo também está incluído. Por isso, são tão importantes os hábitos alimentares, o exercício regular, dormir bem e um estilo de vida saudável. Quando não se trata do corpo, também se reflete num cabelo ressequido, estragado e com maior risco de queda. Com tal, nos meses mais quentes para manter a hidratação do organismo, garantir a saúde e a beleza capilar é necessário beber bastante água e comer mais fruta. Sem esquecer a alimentação equilibrada.

5. Investir na nutrição

Restaurar os danos causados durante o dia é um cuidado de cabelo muito importante, para isso, é necessário repor a humidade e nutrir. Nesse sentido, pode pentear o cabelo antes de dormir com um creme condicionador nutritivo (leave in) para que possa ficar a atuar durante toda a noite. Este cuidado com o cabelo vai devolver o brilho, a oleosidade natural, as proteínas e promover a suavidade.

Outras razões para cuidados de cabelo

Os cuidados de cabelo são fundamentais para prevenir danos e a queda, ao mesmo tempo que prolongam a longevidade de cada fio. No entanto, existem outros fatores que podem influenciar a queda de cabelo intensa e grave, são eles:

Medicação;

Perturbações hormonais;

Genética;

Défice nutricional;

Stress;

Estados depressivos, entre outros.

Nessas situações é aconselhável consultar um especialista para identificar a origem da queda de cabelo, fazer o diagnóstico e adaptar o tratamento às necessidades. Conte com a Clínica LHR e com o apoio dos médicos especialistas na área da dermoestética e transplantes capilares, para avaliar a saúde do seu cabelo e recomendar o tratamento capilar mais indicado no seu caso.

Um artigo de Augusto Guerreiro, especialista em Medicina Capilar da LHR.