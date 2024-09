É importante lembrar que o cabelo tem um ciclo natural. Em simultâneo, temos fios de cabelo em diferentes fases desse ciclo (crescimento e queda, por exemplo). O problema surge quando há um desequilíbrio, levando à queda excessiva.

Diversos fatores podem contribuir para a queda de cabelo:

Stress físico e emocional

Défices nutricionais

Doenças agudas e crónicas

Alterações hormonais

Efeitos colaterais de certos medicamentos

Além disso, hábitos que fragilizam a haste capilar, como o uso excessivo de produtos químicos ou calor, podem agredir o fio do cabelo levando a quebra ao longo do seu comprimento.

Os cuidados devem ser redobrados durante o verão então há coisas que podemos fazer para minimizar a queda:

Proteção solar para o cabelo: Use chapéus e produtos com proteção UV para minimizar os danos causados pelo sol.

Hidratação e nutrição: Após a exposição ao sol, cloro e água salgada, hidrate profundamente o cabelo e reponha nutrientes com máscaras capilares.

Evite calor excessivo: Evite secadores e pranchas para dar tempo de recuperação ao cabelo.

Alimente-se bem: Reforce a ingestão de proteína, antioxidantes, omega-3 e vitaminas que ajudam a fortalecer o cabelo.

Ao notar um aumento significativo na queda de cabelo, áreas com falhas no couro cabeludo ou outros sintomas como descamação, vermelhidão, coceira ou feridas, está na hora de consultar um dermatologista.

Tratamento

Muitas pessoas, mesmo sofrendo com queda de cabelo excessiva, hesitam em procurar tratamento devido ao estigma que ainda ronda o tema. Essa perceção negativa pode impedir indivíduos de buscarem ajuda e encontrarem soluções para um problema que afeta diretamente a sua autoestima.

É essencial desmistificar a queda de cabelo e normalizar a conversa sobre o assunto. A queda capilar é uma condição médica tratável, com diversas opções terapêuticas disponíveis, desde suplementos nutricionais e tratamentos tópicos até medicamentos orais, procedimentos médicos e, em casos mais graves, transplante capilar. A escolha do tratamento ideal depende do tipo e da gravidade da queda, sendo fundamental a avaliação por um especialista.

O passo mais importante é procurar ajuda profissional. Não devemos deixar que o estigma infundado em torno da queda de cabelo impeça a procura de tratamento adequado.

Lembre-se: a queda de cabelo é uma condição comum, muitas vezes reversível. Fique atento aos sinais de alerta, como queda acentuada ou áreas com falhas no couro cabeludo, e procure ajuda médica para um tratamento individualizado. Uma variedade de soluções eficazes está disponível, mas adotar hábitos de vida saudáveis é fundamental para a saúde capilar a longo prazo.

As explicações são da médica dermatologista Catarina da Cunha Moreira, parceira de Vichy.