Skatepark Boardriders Ericeira

O skatepark Quiksilver da Ericeira é considerado um dos melhores da Península Ibérica, não só pelas suas condições técnicas mas também pela sua localização e envolvência.

Situado junto ao complexo da Quiksilver, entre a vila e a praia de Ribeira D’Ilhas, é um dos maiores skateparks em Portugal. Possui áreas para praticantes iniciados e avançados.

Neste espaço, há ainda uma zona de bar e lounge, que em alturas sem pandemia costumava ter uma programação regular de concertos.

Onde?

Avenida de São Sebastião, 36 A, 2655-319 Ericeira

Skatepark da Gafanha da Nazaré

O Skatepark da Gafanha da Nazaré foi inaugurado em 2005 e requalificado em 2015. É um espaço desportivo com boas condições para a prática de skate, patins em linha e BMX Freestyle (nas variantes Street e Rampa).

Tem recebido alguns dos mais importantes campeonatos regionais e nacionais.

É um dos poucos skateparks nacionais com rampas em madeira, de estilo híbrido, por incorporar elementos street e de transição (halfpipes).

É de acesso livre e localiza-se na Gafanha Nazaré, junto às piscinas municipais, à Escola Municipal de Educação Rodoviária e ao Parque de Campismo e Caravanismo da Gafanha da Nazaré.

Onde?

Rua Balneários do Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré

Skatepark Monsanto

Quer fazer skate e respirar o ar mais puro de Lisboa? Então tem de ir ao skatepark de Monsanto, em pleno Parque Natural de Monsanto, na Estrada de Montes Claros.

Inaugurado no verão de 2018, este espaço está dividido em três patamares. Um desses patamadores possui uma bowl.

O skatepark de Monsanto tem obstáculos para todos os níveis de experiência.

Onde?

Estrada de Montes Claros, Lisboa 1300-651

Skatepark Parque das Gerações

O "Parque das Gerações" é um dos melhores parques da Europa para desportos urbanos. É o único skatepark da Grande Lisboa com vista para o mar e fica na linha de Cascais, no Estoril.

Tem 12.000 metros quadrados com duas street plazas, rampas, bowls e um snake run. Este parque está dotado de pistas para skate, BMX e inline ou patins em linha.

Aqui, encontra pessoas de todas as idades, não fosse este o "Parque das Gerações". Fica perto da estação de comboios de São João do Estoril.

Onde?

Rua António Ferro, 2765-517 Estoril

Skatepark de Braga

Inaugurado no verão de 2018, este skatepark está situado no Complexo Desportivo da Rodovia e conta com um grande bowl, quarter pipes de diversos tamanhos, banks, manual pad, flatbar, curbs retos e a descer, pirâmide e um curb redondo.

Para muitos, este é um dos melhores skateparks do país.

A cidade cidade tem ainda outro espaço para fazer skate, mas é mais antigo e pequeno. Fico no centro da cidade. Vale uma visita.

Onde?

Rua da Fabrica, 4715-034 Braga

Quantum Park

Aqui pode fazer skate e não só. O Quantum Park é o maior parque de trampolins, escalada, ninja course e skate indoor do país. É também um dos maiores da Europa.

Com mais de 3.000 metros quadrados de pura adrenalina, o parque foi desenhado e feito para garantir segurança ao desportista. O Quantum Park organiza ainda festas de empresa míticas, seja teambuilding ou eventos corporativos. Atualmente este espaço está encerrado por causa da pandemia. Onde? Estrada Ligeiras, 18 - 20, 2735-337 Agualva-Cacém

Skatepark da Maia

É um dos maiores skateparks do Norte. Fica na Maia, a 20 minutos do centro do Porto, onde se pode chegar através de autocarro ou metro caso se desloque a partir da Cidade Invicta. Localiza-se na Cidade Desportiva da Maia e conta com 2.000 metros quadrados de área.

Possui diversos obstáculos como escadas, muros ou corrimões que permitem a prática a principiantes e avançados.

Aqui podem fazer skate em simultâneo cerca de 100 pessoas.

Onde?

Espaço Radical da Maia, Avenida de Altino Coelho, 4470-312 Maia

Skate Park São Sebastião

O Skatepark de São Sebastião, no centro de Lisboa, fica perto da Escola Marquesa de Alorna. Entre a Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e o Hospital SAMS, este espaço amplo é ideal para fazer skate sem preocupações.

É composto por estruturas de madeira decoradas com sprays de várias cores e lá vai encontrar jovens e adultos de todas as idades.

Este é, sem dúvida, um espaço ideal para passeios de skate ao final de tarde.

Onde?

Rua Fialho de Almeida Lisboa 1700-115

Skatepark do Avião em Leiria

O skatepark do Avião foi construído mesmo no centro da cidade.

O projeto do município foi delineado em conjunto com os praticantes de desportos radicais, com o objetivo de se adequar às necessidades dos praticantes de skate, BMX Freestyle e patins em linha.

Está equipado com vários obstáculos, rampas, escadas, quarter-pipe, mini-halfpipe, delta, rails e curbs.

Este espaço oferece uma alternativa ao skatepark já existente no Parque de São Romão, mas que nos últimos anos deixou de ser utilizado para a prática skate, recebendo sobretudo praticantes de BMX, patins em linha e trotinetas.

Onde?

Rua Comissão de Iniciativa, Leiria

Albufeira Skatepark

O Parque Radical de Albufeira foi inaugurado em 2007. Nele podem ser praticadas várias modalidades de desportos radicais como Skate, BMX Freestyle e patins em linha. Possui iluminação noturna e o seu acesso é livre e gratuito.

Quando foi inaugurado foi considerado um dos melhores da Península Ibérica. Já se realizou neste espaço uma etapa do Circuito Nacional "Etnies Skate", e encontra-se preparado para competições nacionais ou internacionais.

Onde?

Avenida Das Ilhas, Albufeira