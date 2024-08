Todas as semanas fazemos uma seleção dos melhores programas para fazer em família. Leve este artigo consigo e partilhe-o com quem precisar dele!

A Estrelas & Ouriços anda por aí!

Venha dizer-nos Olá ao MEO Kids Camp!

MEO Kids Camp fim de semana com as crianças

Data: Até 18 ago.: 11h-18h | Localização: Vários locais

O acampamento favorito dos mais pequenos está de volta! Aqui, as crianças podem aprender a ser verdadeiros índios, fazer campeonatos de bubble balls, brincar às corridas de sacos ao, jogo da Jenga gigante e aprender muitas coisas novas! Se passar perto destes locais procure a tenda da Estrelas & Ouriços. Esperamos por si!

10 de agosto - Avenida dos Plátanos, Viana do Castelo

11 de agosto - Alameda do Tabuado, Vila Real

17 de agosto - Parque da Lavadeira, V. N. Gaia

18 de agosto - Parque da Lavadeira, V. N. Gaia

Está pelo Norte? Anote na agenda

Não perca uma das melhores exposições da Europa!

Data: Até 3 nov.: 3.ª a dom. | Localização: Parque de Serralves

Aventure-se em família nesta exposição noturna ao ar livre, que explora a magia da luz com vídeo mapping, LEDs e efeitos visuais presentes em 25 instalações, ao longo de 2,5 km! Entre em universos e experiências lumínicas únicas e veja o Parque de Serralves com outros olhos. Deixe-se guiar pela luz ou participe numa das visitas guiadas!

A Casa do Infante convida a entrar no "Gabinete do Tempo"

Data: 3.ª a dom.ª: 10h-17.30h | Localização: Casa do Infante

Entre neste espaço museológico e descubra o que tem para nos contar o Infante D. Henrique. Mostre à pequenada alguns vestígios da ocupação da Época Romana. E, já que aqui está, entre no ciclo de exposições do "Gabinete do Tempo" para conhecer a cidade do Porto de fio a pavio, entre memórias deste e de outros tempos. Descubra mais exposições a Norte aqui.

Veja cinema (grátis e) fora do sítio!

Data: Até 31 ago. | Localização: Vários locais no Porto

Comemore os 25 anos desta iniciativa! Leve a família a ver filmes de animação dobrados em português, aos sábados, às 22h. Em cada sessão haverá 500 lugares sentados disponíveis, ocupados por ordem de chegada, a partir das 21h30. Em casa de haver condições climáticas adversas, as sessões podem mudar de local.

10 agosto: “A Arca de Noé - A Aventura” (Jardins do Palácio de Cristal)

17 agosto: “Dragonkeeper - Ping e o Dragão” (Parque da Pasteleira)

24 agosto: “Garfield” (Quinta do Covelo)

31 agosto: “Gru – O Maldisposto 4” (Jardim de Sarah Afonso).

A não perder em Lisboa e no Centro

3, 2, 1... Ação! Cinema grátis ao ar livre!

Data: Até 11 ago. | Localização: Forum Castelo Branco

Produzido e organizado pelo Zero em Comportamento, este ciclo leva às escadas da esplanada do Forum Castelo Branco o filme “Casa de Repouso” a 7 de agosto, “Pica e o cristal mágico” a 8 de agosto, “O meu amigo é Ninja 2” a 9 de agosto, “Homens à beira de um ataque de nervos” a 10 de agosto e, por fim, a 11 de agosto ”Patas em fúria”.

Próximo festival: Aljubarrota Medieval!

Data: 10 a 15 ago. | Localização: Alcobaça

Divirta-se a conhecer a história ao vivo com o evento Aljubarrota Medieval. Aqui, recria-se o ambiente de outros tempos com as cartomantes, a tenda árabe, as tavernas, mostra de armas, torneios a pé a cavalo, malabarismos, teatro e rábulas. Conte ainda com venda de produtos tradicionais como: mel, frutas, licores, compotas, fogaças e bordados. Veja mais coisas para fazer no Centro, aqui.

Quem quer aprender a andar de skate e de patins?

Data: 10, 17 e 24 ago.: 18h-19h | Localização: IDB Lisbon (Lisboa)

Já conhece este rooftop espetacular e "todo moderno" em Moscavide? Na agenda do espaço vai encontrar, entre muitos outros eventos, aulas de patinagem e de skate para os mais novos. Podem aprender habilidades básicas destas duas modalidades gratuitamente! Só há 10 lugares disponíveis e pode reservar pelo Instagram do espaço. Veja mais desportos divertidos aqui!

Fim de semana com as crianças a Sul

Prove o mar no Festival do Marisco

Data: 10 a 14 ago. | Localização: Jardim Pescador Olhanense (Olhão)

Se é apreciador de marisco, em agosto rume até Olhão para o Festival do Marisco, para degustar os melhores sabores ao som de música de festa. Calema (10 ago.), Ana Moura (11 ago.) e Diogo Piçarra (13 ago.) são alguns dos artistas que vão animar as noites quentes do verão na zona ribeirinha da cidade. Obs.: Grátis até aos 6 anos.

Todos à Feira Medieval de Silves!

Data: 9 a 17 ago. | Localização: Vários locais (Silves)

Sabia que neste evento os mais novos têm um espaço especial chamado "Xilb dos Pequenos"? Aqui podem brincar e aprender sobre temas inseridos naquele período da Feira Medieval. Será que vão gostar mais de olaria, bijuteria, azulejaria, caligrafia árabe ou jogos com história? Visite a Feira Medieval de Silves, que volta a ganhar a categoria de Ecoevento.

Está na hora do parque aquático!

Verão também é sinónimo de parques aquáticos e temáticos! Visite a nova atração do Zoomarine de Albufeira, inspirada nas Cataratas do Iguaçu. Deslize nos escorregas gigantes do Slide & Splash em Estômbar, Lagoa. Ou surpreenda os miúdos com espaços só para eles como o Aquakids e a Aqualândia, no Aquashow!

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Leve para a praia o livro... Com o tempo

Páginas: 48 | Preço: 12,90€ | Público: Crianças e Famílias

Todos já demos por isso: o tempo está sempre a passar, a passar, a passar… E nós, com ele, também vamos passando, por tudo e por mais alguma coisa. O tempo muda-nos. Muda as coisas à nossa volta. Transforma tudo. Com o tempo, percebemos isso. Um livro da autoria de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, editado pela Planeta Tangerina para dar cor às férias grandes!

Podcast: Aí em casa, já ouviram... Só mais uma estória?

Episódios: 67 | Preço: 0€ | Público: Crianças e Famílias

Aqui não faltam histórias infantis originais, para ouvir no quarto de luz apagada ou com a luz de presença (e porque não na praia?). A pensar nos pais que acham que não sabem ou já estão demasiado cansados para inventar estórias quando eles nos pedem “só mais uma estória” antes de dormir, Miriam Gonçalves e Raquel Bastos criaram este podcast. Com sonorização de André Peralta e também disponível no Popcasts - plataforma da Rádio Renascença. Ouça este episódio sobre avós!

filmes infantis cinema crianças em cartaz animação

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Só mais uma coisinha...

De onde estas sugestões vieram há muitas mais! Adicione à lista estes espaços verdes que as crianças têm de conhecer, leve-as a estes restaurantes e as gelatarias para refrescar os dias mais quentes. Deixe a família com um sorriso de orelha a orelha, com estes planos cheios de ideias para todo o mês. Bom fim de semana!

Aponte já a data do regresso às aulas. Veja aqui o Calendário Escolar 2024/25!

Aproveite os vouchers dos manuais escolares! Visite a plataforma MEGA nestas datas:

1 de agosto - Vouchers para alunos do 1.º e 9.º ano

8 de agosto - Vouchers para alunos do 5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano

13 de agosto - Vouchers para alunos do 10.º, 11.º e 12.º ano

Acompanhe mais novidades no site e no Canal de WhatsApp da Estrelas & Ouriços...!