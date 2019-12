Preparar a época natalícia pode ser desgastante. Comprar os presentes em centros comerciais abarrotados, enfrentar as longas filas de trânsito que fazem libertar impropérios, participar nos convívios de confraternização, finalizar as pendências no trabalho, ter os filhos de férias, preparar a passagem de ano, tudo faz parte de uma logística que enfrentamos todos os anos. A determinada altura entramos em piloto automático e a época que deveria ser de afetos, de calor humano e de crescimento pessoal torna-se um verdadeiro desafio pontuado por elevados níveis de stresse, ansiedade, irritabilidade, fadiga, angústia e tristeza. Tudo isto num cocktail perfeito que pode causar tanto danos físicos como mentais.

Alguns estudos têm revelado que nesta altura do ano há muitas pessoas que tendem a desenvolver depressões (sazonais) e perturbações de ansiedade. No fundo, estamos a reagir à acumulação de um conjunto de situações emocionalmente desafiantes que enfrentámos ao longo de doze meses e que nos torna mais sensíveis e ansiosos. A pressão parece ser exacerbada pela quebra da rotina. Não é por acaso que, nesta altura, as pessoas parecem estar menos resistentes às doenças. Constipações, gripes, dores de cabeça, problemas cardíacos e gastrointestinais estão no topo das doenças físicas.

Enquanto algumas pessoas tentam viver o espírito positivo e animado das festividades, outras têm o desejo de saltar esta altura do ano, fazendo contagem regressiva para tudo acabar depressa e poderem voltar à normalidade. As festividades de fim de ano nem sempre representam alegria e corações saltitantes. Para muitos é um período de angústia e ansiedade, porque é o momento em que há a quase obrigação de se ser bondoso e de estar realmente feliz, quando não se sente nada disso. Alguém que tenha perdido familiares ou animais de estimação nesta altura demonstra menos vontade em celebrar, pois as memórias da perda sobrepõem-se às memórias positivas. Muitas pessoas refugiam-se em casa, sem qualquer alusão ao Natal, sentindo uma tristeza profunda e sensações de desamparo e solidão. Enquanto muitos andam a espalhar o amor e a providenciar tudo o que lhes é possível para que seja uma fase memorável, outros carecem dessa vontade esperando, no fundo, que tudo termine ou que alguém lhes mostre que o espírito natalício transcende o consumismo e pode representar uma fase de questionamento e crescimento pessoal salutar.

À medida que nos aproximamos do fim do ano somos assomados por uma necessidade de reflexão sobre o que conquistámos e quais os projetos pessoais e profissionais que devem constar na imensa lista de sonhos a serem realizados no ano seguinte. É a altura das promessas de mudança, de dieta, de sucesso profissional, de deixar de fumar, de ir para o ginásio, de fazer aquela viagem especial, entre tantas outras. No entanto, isto é apenas um entretenimento porque, no fundo, estamos a tentar encontrar uma forma de olhar diferente para os mesmos problemas de sempre que, ano após anos, se perpetuam. No entanto, partilha-se a ideia de que ter uma lista de planos (mesmo que não pareçam realizáveis) é melhor do que não os ter, porque isso equivale a não ter um futuro traçado e continuar num estado de estagnação. Terminar um ciclo e começar outro é intrínseco ao ser humano, mas é importante que cada um vivencie as suas experiências de forma genuína e realista, de acordo com a sua história pessoal e com os seus objetivos próprios, que não têm que ser os mesmos dos outros. Estabelecer metas que parecem excessivas significa que quando não as cumprir vai haver um avaliador que irá censurá-lo(a) fortemente: você!