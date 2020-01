Primeiro, porque um corpo quente é menos sensível às mazelas físicas. Depois, porque, durante a sauna, se liberam endorfinas, as hormonas do bem-estar. As pessoas que sofrem de artrite, por exemplo, deve fazer sauna regularmente. Também alivia o reumatismo e as dores nas articulações.

4. Melhora a respiração

Uma investigação científica holandesa, divulgada por uma publicação especializada, demonstrou que as doenças pulmonares obstrutivas melhoram durante uma sessão de sauna. As pessoas com problemas respiratórios, como é o caso da asma e da bronquite, têm vantagem em fazer sauna.

5. Combate o stresse

Com o calor, o organismo liberta endorfinas, substâncias que estimulam o relaxamento. Como, por norma, as sessões de sauna decorrem num ambiente de silêncio, há quem aproveite para fechar os olhos e descansar e/ou até para meditar.

O que fazer antes de entrar na sauna

Estas são as regras a seguir para potenciar os efeitos de uma sessão:

- Descanse entre 15 e 30 minutos e não entre nela logo que acabar a sua sessão de treino, isto se fizer desporto.

- Se já tiverem passado várias horas desde a sua última refeição, ingira hidratos de carbono (uma bolacha ou uma peça de fruta, por exemplo) para não ter uma descida de açúcar.

- Tome um bom duche de água tépida antes de entrar. Esta é uma medida de higiene simples que torna a sauna mais eficaz.

- Se é daquelas pessoas que tem sempre os pés frios, mergulhe-os em água quente durante cerca de cinco minutos antes de entrar na sauna. Desta forma acelerará a irrigação sanguínea.

Os cuidados a ter durante uma sessão de sauna

Estes são os erros a evitar para potenciar os efeitos dos banhos a vapor:

- Se conseguir, deite-se sempre nos bancos intermédios pois os inferiores sobrecarregam o coração e, nos superiores, a temperatura é mais elevada.

- Certifique-se que a temperatura da sauna é a correta (entre 80° C e 100° C) para que a sua temperatura exterior não passe dos 40° C.

- Se ainda é principiante, comece com sessões de cinco a seis minutos, para ir aumentando, pouco a pouco, para os 10 e os 12. Não ultrapasse os 15 minutos de maneira nenhuma.

- Quando sair, sente-se no banco com os pés pendurados para que a circulação se adapte à posição vertical e de seguida levante-se lentamente.

As precauções a ter depois da sauna

Estas são as regras a seguir à posteriori para potenciar os efeitos de uma sessão:

- Mantenha-se fora da sauna alguns minutos para arrefecer as vias respiratórias.

- Tome um duche de água fria. Este é um passo fundamental que, no entanto, pouca gente leva a cabo. Em alternativa, se não conseguir, faça-o com água morna. Ao fazê-lo, comece pelos pés e vá subindo até ao umbigo e, finalmente, ao coração.

- Se ainda é principiante, a sua sessão deve acabar aqui. Se é viciado, repita o ciclo sauna-duche, mas não o repita mais de três vezes.

- A frequência ideal é de uma a duas saunas por semana mas há quem lide melhor com sessões quinzenais.