Panquecas natalícias com framboesas e banana

Preparação

1. Leve a margarina a derreter num tacho ao lume.

2. Numa tigela, bata os ovos. Adicione o açúcar, a margarina derretida ainda morna, o leite, as gotas de essência de baunilha e a farinha. Bata fortemente até obter uma massa homogénea.

3. Leve uma frigideira anti-aderente pincelada com óleo ao lume. Verta uma concha do preparado e deixe cozinhar uns minutos. Vire-a, de seguida, com ajuda de uma espátula e deixe alourar. Repita a operação até esgotar a massa.

4. Transfira as panquecas para os pratos de servir. Bata as natas com o açúcar em pó. Corte as bananas em rodelas. Lave as framboesas e seque-as com um pano.

5. Decore as panquecas com as natas batidas, as framboesas, as bananas e as uvas, criando o rosto do Pai Natal. Sirva de imediato.